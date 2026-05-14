習近平提「修昔底德陷阱」！　外媒揭背後真正涵義

▲習近平在川習會致詞中提到修昔底德陷阱概念。（圖／翻攝央視）



記者王佩翊／編譯

中國國家主席習近平14日在北京與美國總統川普展開高峰會談，開場致詞中拋出了「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）這個歷史概念，指出中美兩國究竟能否打破強權興替必有一戰的魔咒，是兩人的共同課題。外媒分析，習近平這番話背後其實藏有一層深意，他希望華府不要把中國的壯大視為威脅，而是以「夥伴」的角色共同面對這個時代。

修昔底德陷阱是什麼

「修昔底德陷阱」典故源自古希臘歷史學家修昔底德的著作《伯羅奔尼撒戰爭史》。書中記載，雅典城邦的快速崛起令斯巴達深感不安，最終釀成了兩大勢力之間的伯羅奔尼撒戰爭。

這個2000多年前的歷史教訓，到了2012年被哈佛大學教授葛雷厄姆·艾利森（Graham Allison）重新提煉成現代概念，專門用來形容新興強國與既有霸主之間的結構性衝突風險。艾利森統計了過去500年間16個類似的大國競爭歷史案例，結果有12個以戰爭收場，比例高達75%。

德意志帝國就是經典案例

艾利森提出的歷史實例中，最具代表性的便是德意志帝國的崛起。1871年德意志帝國建立後，國力迅速膨脹並取代英國成為歐洲最大經濟體，隨後在1914年與1939年先後引發兩次世界大戰，造成了人類史上最慘烈的浩劫。

艾利森2017年也曾就此概念對美中關係提出警告，指出若雙方無法就各自的戰略野心與太平洋影響力範圍達成妥協，任何偶發事件都有可能逐步升級為全面衝突。值得注意的是，學術界對於這套理論的適用性仍存在不同看法，並非全無爭議。

習近平不是第一次提起

這並非習近平首度在外交場合援引這個典故。早在2013年，他便曾對多位國際領袖表示，各方需要齊心協力避免落入這道陷阱。2015年訪問華盛頓時，他也強調，這種強國衝突的命運並非無可迴避的歷史定律。此次在北京峰會上再度提起，顯示習近平有意透過這個共同的歷史框架，與川普建立對話基礎。

向川普傳遞的核心訊息

根據外媒解讀，習近平選擇在峰會開場就搬出這個概念，實際上是向美方傳遞一個明確訊號：中國希望美國將其崛起理解為可以合作的力量，而非必須壓制的對手。

習近平在致詞中也表示，當前全球正處於百年未見的劇變之中，局勢動盪與變革相互交織，世界走到了新的十字路口，中美兩國領導人有責任共同給出這道「歷史之問、世界之問、人民之問」的答案，並強調雙方應成為「夥伴而非對手」。