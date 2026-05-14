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馬斯克最嗨！川習會前「舉手機轉圈狂拍」　網笑：好像觀光客

▲▼ 川習會亮點！馬斯克「舉手機轉圈狂拍」　網笑：好像觀光客 。（圖／翻攝X）

▲馬斯克高舉手機繞一圈，拍攝現場畫面。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」今日上午在北京登場，全球首富、特斯拉執行長兼SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）的舉動卻意外引發熱議。只見他高舉手機慢慢旋轉一圈，用鏡頭記錄這個歷史性場面，興奮模樣與現場嚴肅氣氛形成鮮明對比。

影片瘋傳　全場嚴肅只有他超嗨

川普成為近10年來第一位訪問中國的美國總統，北京人民大會堂擺出超大陣仗迎接這場世紀峰會，包括軍隊奏樂、儀仗隊及大批獻花學童。

根據《美聯社》的現場直播畫面，活動正式開始前，美中代表團成員分別站在兩側階梯上就位等待。在一排排高官和科技大佬之列，身高188公分的馬斯克格外顯眼，只見他高舉手機對著廣場全景慢慢環繞一圈，看起來更像是一名興奮又好奇的觀光客，而非隨總統出訪的科技業巨頭。

此次美國派出重量級代表團成員，政府要員包括國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯、財政部長貝森特等，商業領袖除了馬斯克以外，還有蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳等。

馬斯克舉動太有趣　各界網友熱議

這段影片隨即在社群媒體上瘋傳，不少網友對馬斯克的隨性舉動莞爾一笑，也有人驚訝於他的身高，「馬斯克本色上線，嬉皮笑臉地看著周圍，就像個孩子」，相較之下，他身旁全是身穿西裝的嚴肅人士，「不比不知道，一比嚇一跳。馬斯克站在人群中真是鶴立雞群的高大。」

對於這則貼文，馬斯克本人也在X上親自轉發，但只留下了一個「好笑到流淚」的表情符號。

其他網友則表示，「這太可愛了」、「如果能看看他拍了什麼一定很酷」、「感覺他真的很享受生活」、「只有馬斯克活在當下，就像觀光客一樣拍照」、「我好想跟他出去玩」。

 
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