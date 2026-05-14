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印尼寄宿學校煉獄　負責人爆性侵50弱勢女學生

寄宿學校負責人阿沙里在被列為嫌疑人後甚至一度潛逃，最終在躲藏於沃諾吉里的一座清真寺時被警方逮捕。（翻攝自@pengawaswni24J X）

▲寄宿學校負責人阿沙里在被列為嫌疑人後甚至一度潛逃，最終在躲藏於沃諾吉里的一座清真寺時被警方逮捕。（翻攝自@pengawaswni24J X）

圖文／鏡週刊

在印尼中爪哇省特洛戈薩里村，原本平靜的Ndholo Kusumo伊斯蘭寄宿學校在5月2日陷入一片混亂。數百名憤怒的民眾聚集校門口，高舉著「女性不是性對象」與「掠奪者」的標語，抗議校內負責人阿沙里對數十名女學生長期進行性暴力侵害。這場大規模抗議不僅是對一名嫌犯的憤怒，更揭開了印尼寄宿學校體制中長期被忽視、盤根錯節的系統性危機。

《BBC》報導，現年58歲的阿沙里既是該校負責人也是創辦人。據調查，他利用受害者多為貧困家庭孤兒的弱勢處境，以按摩為藉口進入房間，隨後強迫受害者脫衣並實施撫摸、親吻等猥褻行為。

1名受害者勇敢站出，揭露在2020年2月至2024年1月期間，自己竟遭其魔爪侵犯長達10次之多。這起駭人聽聞的事件迅速引發全國關注，據受害者律師透露，實際受害人數恐高達30至50人。

這並非阿沙里首次面臨指控。早在2022年，他就曾被指控對學生行使暴力，2024年亦曾有相關報告流出，但當時因受害者及其家屬迫於對孩子未來的擔憂而撤回證詞，選擇私下和解，導致案件一度陷入膠著。此次阿沙里在被列為嫌疑人後甚至一度潛逃，最終在躲藏於沃諾吉里的一座清真寺時被警方逮捕。

這類案件在印尼並非個案，甚至演變成一種令人憂心的模式。據印尼伊斯蘭教士聯合會反性暴力單位的專家指出，許多寄宿學校負責人習慣透過「神祕主義」或「神聖外衣」來對學生進行精神操控，宣稱自己具有通靈能力，甚至是先知的後裔，並以「不服從者將下地獄」的恐嚇手段剝奪學生的反抗意志。

更嚴峻的是，許多教職員對「性暴力」的認知極其狹隘，認為唯有發生實質性交才算犯罪，導致許多騷擾行為被美化為「罪惡」而非「暴力」，進而養成了校園內對不當肢體接觸的容忍氛圍。

面對日益嚴重的醜聞，印尼宗教事務部已採取強硬手段，不僅永久撤銷Ndholo Kusumo的辦學執照，還要求立即遣散所有學生，並提供轉學或線上學習的後續輔導。針對該校的營運缺失，政府強調在確保兒童保護機制與治理標準達標前，絕不允許其恢復招生。

此外，當局更進一步要求全國各地伊斯蘭寄宿學校落實嚴格的人事審查，除了解僱有性暴力嫌疑的教職人員外，亦要求聘請具備高道德操守且能全天候守護學生的合格師資，試圖在系統性漏洞中構築出一道保護孩童的安全防線。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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