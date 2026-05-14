南韓政府慢半拍！散貨船爆炸起火「不排除伊朗攻擊」　韓外長怒了

▲南韓航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」（HMM NAMU）爆炸起火，目前移往杜拜。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓航運公司HMM（現代商船、韓新遠洋）旗下散貨船「樹木號」本月4日在荷莫茲海峽遭不明飛行體攻擊爆炸起火。對此，南韓政府如今研判，伊朗涉案可能性極高，但仍秉持審慎態度，必須蒐集「無法反駁的證據」。隨著美國總統川普要求南韓加入海峽護航行動，南韓國防部長安圭伯也向美方表示，不排除分階段參與護航。

至於該攻擊體殘骸，目前已從杜拜移往阿布達比，準備送回南韓進行精密分析。

根據《韓聯社》，對於是否認為伊朗涉及在荷莫茲海峽攻擊樹木號，南韓外交部高層關係人士今（14）日向媒體表示，「從常理來判斷，除了伊朗以外，其他勢力犯案的並不高」，強調事發海域附近當時並無海盜出沒。不過，南韓仍避免直接點名伊朗，原因在於目前尚未掌握關鍵證據。

該名官員指出，南韓政府正全面取得能讓對方無法否認的「鐵證」（Smoking Gun），盼透過進一步調查、提出證據，迫使伊朗方面採取某種形式的適當反應。南韓外交部高層官員也強調，若最終確認攻擊主體，南韓將採取「相應的外交攻勢」。

南韓外交部長趙顯強調，「包括樹木號在內，任何針對民間船舶的攻擊，在任何情況下都無法被正當化，也不可被容忍。」

▲南韓HMM散貨船「樹木號」遭攻擊後爆炸起火，船底破洞寬5公尺、水深7公尺。（圖／大韓民國外交部）

南韓政府透露，自從今年2月底美伊衝突爆發以來，「樹木號」已是第33艘在荷莫茲海峽遭到攻擊的民間船舶。南韓目前除了研究法國、印度、泰國等其他受害國家的應對模式，也同步評估南韓船隻與船員安全，以及區域局勢變化後，再決定後續反制強度。

報導指出，南韓政府之所以至今仍未直接點名伊朗，除了擔心雙邊關係惡化，也考量目前仍有26艘韓籍船隻受困荷莫茲海峽，一旦過早定調，恐讓當地韓籍船員面臨更高風險。

目前，南韓政府已與美方共享資訊並共同分析。南韓外交部高層表示，自從事件發生初期，便與美國保持密切溝通，且獲得由美國提供的相關情報。由於事發當天，美軍正啟動護送各國船舶撤離危險海域的「解放計畫」（Liberation Project），外界推測，美軍部署在區域內的艦艇與監控系統，很可能掌握攻擊飛行體的軌跡與相關數據。

▲南韓外交部長趙顯14日接受媒體採訪。（圖／VCG）

至於究竟是無人機還是飛彈擊中「樹木號」？南韓政府表示，目前從相關證物的照片來看，仍無法輕易判斷。南韓外交部官員指出，雖然有推測認為，若攻擊位置集中在船體下方，與一般無人機由上方俯衝攻擊的模式不太一致，但現階段仍需進一步精密調查。

據悉，南韓政府目前已將飛行體殘骸從杜拜總領事館移往位於阿布達比的南韓駐阿拉伯聯合大公國（UAE）大使館，並正與阿聯方面協調運送事宜，希望盡速送回南韓，由南韓國防部旗下專責機構進行鑑識分析。由於殘骸可能涉及軍事裝備與火災風險，因此運輸程序相當敏感。

另外，由南韓國防科學研究所（ADD）等單位10多名專家組成的技術分析團，也已於昨（13）日晚間飛往杜拜，展開現場調查與證據分析。

然而，船上監視器（CCTV）據傳曾拍到攻擊飛行體，不過船東目前仍拒絕公開影像。南韓外交部高層表示，目前並未排除該影像作為關鍵證據的可能性，未來將持續與船東協調，希望能取得並公開相關畫面。