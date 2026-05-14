送川普大禮？400家美牛廠出口才解禁　中國海關秒改「資格失效」

▲中方以大排場歡迎川普來訪，對美國釋出善意。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普飛抵北京，今（14）日與中國國家主席習近平進行會談之際，中國一度重新核發數百家美國牛肉加工廠的對中出口許可，被外界解讀為對美國釋出善意、替美中貿易談判鋪路。不過情勢卻急轉直下，稍早《路透社》披露，中方在更新許可後不久，又將相關資格改列為「已失效」，原因至今不明。

根據《路透社》，中國海關最新資料顯示，超過400家美國牛肉加工廠原本因出口資格過期，在過去一年陸續失去對中國出口資格。這些許可多半是在2020年3月至2021年4月期間核發，之後卻未如往常獲得續簽，影響範圍占過去已登記美國牛肉加工廠約65%。

就在川普與習近平14日在北京進行會談之際，中國海關資料一度顯示，這批美國牛肉加工廠的出口許可已重新獲得延長。由於農產品向來被視為美中貿易談判的重要項目，因此外界普遍認為，此舉可能是雙方正在醞釀最終協議的訊號之一。

▲美國牛肉生產業者希望，牛肉對中出口能成為川習會的討論議題。（圖／路透）

北京東方艾格農業顧問公司（Orient Agribusiness Consultants）資深分析師徐洪志（Xu Hongzhi，音譯）指出，「這顯示中國在一些對美中貿易關係不算太敏感的領域，釋出部分善意。」

白宮近幾週也曾向美國牛肉產業表示，相關出口問題將在川習會期間提出討論。此次隨同川普訪中的美國企業高層中，也包括美國農業巨頭嘉吉公司（Cargill）執行長塞克斯（Brian Sikes）。資料顯示，嘉吉與泰森食品（Tyson Foods）旗下工廠，也都出現在續簽名單內。

不過，《路透社》稍早再度查閱中國海關資料時卻發現，這些剛獲更新的美國牛肉加工廠出口許可，隨後又被改列為「已失效」。中國海關總署並未接聽電話，也未立即回覆《路透社》傳真提問，因此目前仍不清楚中方為何突然更動資料。

受到美中貿易戰衝擊，美國牛肉對中國出口近年明顯下滑。數據顯示，美國牛肉出口中國金額已從2022年的17億美元高峰，降至去年的約5億美元。