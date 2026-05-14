罕見！日本超級油輪穿越荷莫茲海峽　戰火爆發以來第2艘

▲圖為荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一艘超級油輪13日晚間出現在阿曼灣，但就在本周稍早，其位置還在波灣內，顯示這艘油輪已悄悄罕見穿越荷莫茲海峽。

彭博報導，這艘超大型原油運輸船Eneos Endeavor號隸屬於日本煉油商ENEOS Holdings Inc.的船隊，是在今年2月駛入波灣，要前往阿拉伯聯合大公國達斯島（Das）及科威特米納阿瑪迪（Mina Al-Ahmadi）裝油。根據吃水深度數據，船隻幾乎呈現滿載狀態。

船舶追蹤數據顯示，Eneos Endeavor號11日在波斯灣內，也就是位在阿布達比以北，但到了13日晚間，船隻在阿曼首都馬斯開特以北海域，正往東駛向阿拉伯海。這兩次的位置訊號顯示，Eneos Endeavor號悄悄穿越荷莫茲海峽。

Eneos Endeavor號原本目的地為日本喜入，不過目前顯示正在等待指令，尚無明確停靠港。日本煉油商ENEOS Holdings Inc.公司發言人表示，出於安全考量，不披露船舶營運狀態。

報導指出，這也代表Eneos Endeavor號是中東戰火爆發以來第二艘穿越荷莫茲海峽的日本超級油輪。此前，Idemitsu Maru號在4月下旬通過荷莫茲海峽。