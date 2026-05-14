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習近平身高成謎！　相隔1個月同框川普鄭麗文「竟然一樣高」

▲▼ 「川習會」、北京、2026 。（圖／翻攝 央視）

▲今日上午，180公分的習近平、190公分的川普看起來一樣高。（圖／翻攝央視）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」今日在北京登場，中國國家主席習近平的「真實身高」卻意外引發熱議。因為號稱180公分的他，看起來竟與身高190公分的美國總統川普一樣高。就在1個多月前，他會見178公分的國民黨主席鄭麗文時，看起來卻也身材相當。

▼今日現場畫面顯示，美中元首比肩而行。（圖／路透）

▲▼ 川習會。川普，習近平。（圖／路透）

▲▼ 川習會。川普,習近平。（圖／路透）

▲▼ 川習會。川普,習近平。（圖／路透）

根據《美聯社》現場直播畫面與《路透社》等外媒拍攝照片，習近平在人民大會堂的盛大儀式中，高規格迎接川普到場。他們握手寒暄後走上紅毯，逐一與雙方代表團重要成員握手，經過軍隊儀仗隊與一群學童，比肩而行的過程中，幾乎看不出10公分的身高差距。

不過，就在短短1個多月前，習近平會晤國民黨主席鄭麗文時，2人分別穿著皮鞋與平底鞋，看起來身高卻也差不多高。

▼178公分的鄭麗文與習近平握手，2人身高看似相當。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

事實上，在去年10月底的川習會上，2人看起來也差不多高。但2019年他們在大阪G20峰會場邊見面時，川普明顯稍微高出半顆頭左右。2017年川普上一次訪問中國，美中元首夫妻的多張合照中，都可明顯看出川普比習近平更高。

▼2025年10月底在南韓釜山會晤時，2人看起來也差不多高。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▼2019年大阪G20峰會場邊，川普比習近平略高。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▼2017年川普訪中，習近平看起來身高較矮。（圖／路透）

▲▼川普與習近平在故宮相見。（圖／路透社）

川習會登場，兩人與夫人們呈現「紅藍配」的打扮。（圖／路透社）

此外，2015年11月新加坡「馬習會」時，習近平看起來只比身高178公分的前總統馬英九略高。但到了2024年2人再度會面，習近平已比馬英九高出半顆頭左右。

▼2015年11月新加坡馬習會。（圖／路透）

▲▼2015年11月馬習會，前總統馬英九與中國國家主席習近平在新加坡世紀會面。（圖／路透）

▼2024年馬習二會，2人歡笑握手。（圖／翻攝央視）

▲▼ 「馬習二會」央視晚間頭條 。（圖／翻攝 新聞聯播）

 
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