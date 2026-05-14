看透無數對怨偶　離婚律師曝婚姻「3大禁忌」

▲婚姻律師公認「財務透明」是維持婚姻最重要的關鍵，能有效避免信任崩盤。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

相愛容易相處難，這句老掉牙的話或許聽膩，但卻是在現實中頻繁上演。根據美國統計，儘管近年離婚率有下降趨勢，美國仍有約4成的婚姻是以分開收場。有趣的是，離婚通常不是某天早上醒來突然下的決定，而是多年來瑣事堆疊、壓力引爆後的連鎖反應。

而每天在第一線目睹的離婚律師們，對這些失敗案例再熟悉不過，他們也因此整理出一套私房的「婚姻保鮮守則」。

拒當「精密會計」：婚姻不是用來討債的記帳本

根據外媒《Real Simple》報導，許多走到離婚調解桌前的夫妻，心裡都有一本積怨已久的「祕密帳冊」，精確記錄著過去幾年誰洗的碗比較多、誰顧小孩的時間比較長。資深離婚調解律師查德威克指出，這種「計分制」是感情枯萎的頭號殺手。

在健康的關係中，犧牲與付出難免會出現不對等的時候，如果凡事都要追求絕對的公平，最終只會換來滿滿的怨氣。律師建議，與其在心裡默默記帳，不如把「貢獻」攤開來談。當一方感到精疲力竭或付出未被看見時，應該冷靜地重新分配任務，而不是等壓力炸開後才來清算。記住，婚姻是夥伴關係，不是一場誰欠誰的債務追討賽。

吵架不是為了贏：別讓辯論比賽毀了你的家

吵架在所難免，甚至有人認為適度的爭執有助於感情健康，但「怎麼吵」才是重點。律師觀察到，法律人的職業病就是「想贏」，但在婚姻中，這種好勝心往往是致命傷。專業婚姻諮商師兼米勒強調，應該把吵架視為兩人聯手要解決的「問題」，而不是把另一半當成要擊敗的「對手」。

當情緒開始失控、心跳加速時，律師們會選擇暫停對話，等到彼此的神經系統恢復平靜後再繼續，因為在憤怒狀態下是無法進行有效溝通的。此外，律師也特別提醒，絕對不要把孩子捲進大人的戰爭中。讓孩子看見父母如何理性解決衝突是種身教，但把小孩當作吵架的籌碼或觀眾，則是對家庭最嚴重的破壞。

談錢其實不傷感情：財務透明是最高級的浪漫

在離婚律師的名單上，「金錢糾紛」是離婚的第一大主因。這指的並不一定是錢不夠花，更多時候是「財務透明度」出了問題。無論是雙方共同帳戶還是各自管理，律師們在自己的婚姻中絕對不會隱瞞財務狀況。

所謂的「財務出軌」，包括私下大額消費、隱藏債務或是不平等的財務分工。律師雅各布斯直言，財務缺乏透明度往往是離婚的導火線，即便當初沒有惡意，但缺乏共識會導致超支或資產流失，等到要離婚時才發現，問題早已無法挽回。因此，定期檢視預算、溝通債務計劃和重大開支，是這些法律專家維持婚姻穩定的重要儀式。



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