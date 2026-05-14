差24歲姐弟戀崩壞？馬克宏「曖昧伊朗女星簡訊曝光」

▲馬克宏（左）與碧姬（右）除了是姐弟戀外，同時也是師生戀。（圖／翻攝X@EmmanuelMacron）

圖文／鏡週刊

法國資深記者塔迪夫（Florian Tardif）在其新書《一對（幾乎）完美的夫妻》中驚爆，法國總統馬克宏與第一夫人碧姬（Brigitte Macron）去年在越南出訪期間，竟在總統專機上爆發肢體衝突。傳聞碧姬因意外發現馬克宏手機中存有與伊朗裔法籍女星法拉哈尼（Golshifteh Farahani）的曖昧訊息，內容直白寫道「我覺得妳非常有吸引力」，導致她當場理智斷線，憤而掌摑丈夫，這段「驚天一掌」甚至疑似被鏡頭捕捉。

曖昧簡訊內容曝光 記者指控兩人維持柏拉圖式關係

▲馬克宏訪問越南，下機時被拍到他遭夫人伸手巴臉。（圖／翻攝自YouTube）

綜合《紐約郵報》《POLITICO》報導，塔迪夫在接受廣播媒體訪問時進一步揭露，馬克宏與這位伊朗影后法拉哈尼之間維持了數月的「柏拉圖式關係」。儘管兩人或許未發展出肉體出軌，但塔迪夫聲稱，根據馬克宏身邊人士提供的通訊內容，已經超越了一般友誼的界線。書中指出，碧姬在飛機降落前無意間讀到這則大讚對方「迷人」的訊息後，多年來的信任感瞬間瓦解。

第一夫人陣營強力反擊 駁斥「看手機」傳聞純屬虛構

▲伊朗裔法籍女星法拉哈尼。（圖／翻攝自IG@ golfarahani）

面對這份極具破壞力的爆料，碧姬團隊並未坐以待斃。根據美媒《POLITICO》報導，親近碧姬的匿名人士嚴正表示，第一夫人對於書中描述的「掌摑事件」與「因手機訊息引發爭執」的說法完全無法接受並強力否認。碧姬的幕僚特別澄清，第一夫人具有極高的自我要求與隱私底線，絕對不會去翻閱丈夫的手機。法拉哈尼本人雖然過去曾否認與總統有染，但對於此次新書內容則暫時保持沈默。

府方說法一變再變 川普毒舌調侃讓醜聞延燒

事實上，這起掌摑風波早在去年就曾引起全球關注，當時府方最初對外宣稱相關影片是「假新聞」，隨後又改口稱那只是夫妻間的「嬉戲打鬧」，試圖將一場政治風暴包裝成總統夫婦下機前的日常情趣。

馬克宏本人事後也曾緩頰，表示事情被外界過度誇大，自己只是在跟妻子開玩笑。然而，這起醜聞已演變成國際政治笑柄，甚至連美國總統川普上個月也公開拿這件事大開玩笑，讓這段曾被視為模範的「跨齡戀情」再度蒙上陰影。



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