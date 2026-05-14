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共和黨鷹派噤聲！美媒爆「川普獨斷對中政策」他才說了算

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界認為，川普非常希望與中國達成協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美媒POLITICO報導，「川習會」登場之際，以往高調警告與北京交手風險的共和黨鷹派幾乎銷聲匿跡，這種沉默正是美國總統川普壓制共和黨對中政策正統路線的結果。

川普在內閣要員、家族成員及商業科技業巨頭的陪伴下展開這場高風險峰會，議程聚焦科技、貿易，甚至可能觸及台灣議題。但是，政府與國會內部的高階共和黨人卻保持沉默，接受了川普對於與中國更密切合作的願景。

小布希政府時期五角大廈官員、美中經濟暨安全審查委員會委員布魯門薩爾（Dan Blumenthal）直言，「川普才是最大鴿派。他希望穩定，對中國實力非常驚艷，並且認為我們目前不具備勝出戰略競爭的任何條件。」

▼川普與習近平今日走訪天壇。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平14日走訪天壇。（圖／達志影像／美聯社）

相較於他的第1任期，白宮內部的對中強硬聲浪已大幅消退，昔日前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、波頓（John Bolton），以及前國務卿彭佩奧（Mike Pompeo）等鷹派要角已不在政府內任職，取而代之的國防部長赫格塞斯、副總統范斯及白宮AI顧問薩克斯，迅速配合了川普最希望與北京達成協議的願望。

白宮則為川普政策辯護，發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，「不像協助中國壯大、反被對方利用的歷屆政府，川普總統正在重塑對中關係，以互惠與公平為優先，重建美國經濟獨立性。」

▼川普搭乘空軍一號抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，馬斯克、黃仁勳同行。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈並未回應，但高層仍認定中國是美國面臨的最大軍事威脅，多年來試圖對抗北京，包括透過支持美國新創產業，降低對中稀土與無人機技術的依賴。一些美國議員則對川普的舉動保持警覺。

但在川普坐下來與習近平對談的那一刻，他向誰諮詢意見恐怕已不重要。

布魯門薩爾說，川普政府的政策制訂模式與以往截然不同，「川普更有自信、更不願意聆聽幕僚意見」，而每一個服務他的人都知道，「他才是做出決定的人，尤其中國事務更是如此。」

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