黃仁勳讚會談順利！美國CEO團現身北京　和馬斯克庫克同框

▲美國多名企業執行長跟隨川普訪中，包括黃仁勳、馬斯克、庫克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN報導，在川習會14日開始之際，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等多名美國企業人士從北京人民大會堂正門步出，並稱會談進展正面、富有成效。

當馬斯克被問及會議進行得如何時，馬斯克稱「很棒」，並在被問到達成哪些成果時，回答「很多好事」。另外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）豎起大拇指，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）則提到，會談很順利，習近平與川普都很了不起。

另據陸媒報導，黃仁勳被現場記者問及「對中美關係有什麼期望」時提到，「我希望這會是一次非常成功的會晤，川普總統和習主席關係很好，我們有很大的希望，我們將在他們良好關係的基礎上再接再厲，改善兩國關係」。

▲▼上圖為馬斯克，下圖為黃仁勳。（圖／路透）

CNN指出，現階段尚不清楚他們指的究竟是哪些會議、會議在何時舉行，或他們與哪些人會面。在14日清晨，他們與美國政府官員一同站在北京人民大會堂的台階上等候川普抵達，不過在川習會正式會談的時候，他們並未出現在會議室內。

在出訪之前，白宮發言人表示，預計川習會談內容將包括持續推動美中貿易委員會等。