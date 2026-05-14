日本麻疹「傳播速度逼近10年新高」！　政府籲3類人快打疫苗

▲日本爆發麻疹疫情，傳播速度逼近10年新高。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本麻疹疫情爆發，根據最新數據顯示，日本國內麻疹感染人數正以驚人速度增長，今年累計病例已達462人，正逼近過去10年來疫情最嚴重的2019年同期水準。厚生勞動省發出緊急警告，強調麻疹具有極強的傳染力，甚至可透過空氣傳播，呼籲民眾特別是孩童家長，應盡速完成疫苗接種。

傳染力極強「空氣也能傳」！日本麻疹週增23例、累計達462人

根據《日本放送協會》報導，日本國立健康危機管理研究機構統計，截至5月3日為止的一周內，全日本通報的麻疹確診速報值為23人。這使得2026年累計感染人數正式攀升至462人，感染速度幾乎與10年內最高的2019年相同。

麻疹被公認為傳染力最強的疾病之一，除了飛沫傳染，更會透過「空氣感染」。感染者會出現發燒、咳嗽、出疹等症狀，一旦轉為重症，致死率不容小覷。

儘管目前的確診病例都被認為是在國內感染，但由於日本目前仍被列為麻疹病毒尚未穩定的「排除狀態」，因此病例多被認為是受到「境外移入」病毒波及後，進而在國內引發進一步傳播。

7成病例為國內感染！厚勞省點名「這幾類人」應盡速補打疫苗

統計數據顯示，約有70%的感染者被認為是在日本國內遭到傳染。由於麻疹病毒正透過海內外人員往來持續擴散，厚生勞動省強調，接種疫苗是唯一的防禦手段。

厚勞省特別呼籲孩童、經常接觸未達接種年齡孩童的工作人員、經常接觸海外旅客的觀光業或機場員工接種疫苗。