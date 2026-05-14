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伊朗戰爭成為北京新王牌　紐時：習近平不急著與川普達成協議

▲▼川習會2026年5月14日。川普。習近平。（圖／路透）

▲川普與習近平今日在北京展開會談。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

今日登場的川習會吸引全球關注，《紐約時報》以「習近平為什麼不需要與川普達成協議」為題指出，如今習近平手中籌碼不只有稀土，伊朗戰爭更成為另一張關鍵王牌。他正試圖為北京爭取時間、壯大自身，而且可能從一位被伊朗戰爭削弱的美國總統身上看見良機。

習近平不急　伊朗成他第2王牌

去年習近平會晤川普時，利用中國對關鍵礦物的控制，促使美國同意長達1年的貿易休兵。而他本週在北京接待川普時，將握有另一張強大王牌，也就是伊朗戰爭。中國是伊朗石油的關鍵買家，而白宮持續試圖施壓北京縮減對德黑蘭的支持。

美國深陷衝突期間，習近平積極倡導和平，並接見來自波斯灣與歐洲的外交官員，以期結束戰火。川習會前夕，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）親赴北京，向外界清楚表明中國對其中東盟友的影響力。

清華大學經濟學家李稻葵（Li Daokui）直言，「伊朗問題實際上對中國有利」，中國對伊朗擁有重大經濟影響力，並且願意將其用於追求更在意的目標，最重要的就是讓美國在台灣議題上的讓步。

▼北京對德黑蘭具有龐大影響力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼11日，伊朗親政府示威者在首都德黑蘭揮舞國旗。（圖／達志影像／美聯社）

對中國也有利　結束伊朗戰爭怎麼做

事實上，中國也有理由協助結束衝突，因為該國經濟也受到能源價格攀升的衝擊，全球經濟衰退更將傷害中國出口，也就是該國主要經濟成長動力來源。

北京已經敦促伊朗與美國談判，同時小心避免捲入戰爭。儘管中國不會在軍事層面涉入，仍可能願與美國合作重啟荷莫茲海峽，同時也是希望確保美國不會封鎖這條關鍵水道。

分析人士認為，中國可能向德黑蘭提供各種與華府合作的誘因，包括貸款、投資並協助戰後重建，但不太可能施壓德黑蘭放棄核計畫。

▼北京施壓華府延遲或縮減對台軍售。圖為愛國者飛彈防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

台灣才是最大目標　伊朗戰爭是警訊？

不過，習近平最想要從川普身上得到的卻是台灣。他正尋求軟化美國對台支持，不論是延遲或縮減對台軍售，或者明確表態反對台獨。為了避免激怒習近平，川普政府已暫緩宣布價值130億美元的對台軍售案，川普本週更再度表示計劃與中國討論對台軍售問題。

若川普此舉成真，將違反自雷根時代延續數十年至今的外交政策，並被視為美台政策基石的「六項保證」承諾。根據這項議題如何被提出，還可能被解讀為習近平的一大勝利。

在伊朗戰爭中，美國被迫把軍事資產調離東亞，並且消耗彈藥庫存。對於北京鷹派學者而言，這暴露出美軍弱點，讓北京更有自信施壓台灣議題。上海復旦大學學者吳心伯（Wu Xinbo）說，「與伊朗的衝突表明，美國根本無法承受為台灣與中國打一場大仗。」

▼習近平追求美中平起平坐。（圖／路透，下同。）

▲▼ 川習會。川普,習近平。（圖／路透）

美中關係變化　追求平起平坐

對北京而言，這次峰會與其說是爭取任何具體讓步，更像是在重新定義「2個超級大國之間的互動方式」。習近平將尋求證明他的國家、全球第二大經濟體，如今已能與美國平起平坐，而他身為領袖也與川普地位相當。這是習近平2012年上任來持續追求的目標，也被分析人士指為「預示一段更穩定、更受控但依舊不安的共存關係」。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國問題專家孫韻（Yun Sun）說，「如果美國總統是自由世界的領袖，而習近平與他平起平坐，這對習近平與他的領導意味著什麼？這代表他肯定也是世界領袖。」

中國官媒新華社13日一篇社論批評，美國不能一邊損害中國利益，一邊要求北京協助華府在乎的議題。但過去8年以來，美中幾乎在所有議題都發生爭端，從新冠病毒起源到飛越美國領土的中國間諜氣球。如今中國對俄中支持、排除中國企業取得先進晶片等技術的美國出口管制，也同樣讓北京與華府深陷分歧。

▲▼川習會2026年5月14日。川普。習近平。（圖／路透）

中國長遠目標曝光　願意付出小代價

最終，中國想要爭取更穩定的外部環境並延續貿易休戰，也就是取消關稅、解除出口管制、解除針對中國企業的制裁。歐亞集團（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）說，「他們只是想要時間與空間強化自身，以利應對未來競爭。」

事實上，習近平早就喊出國家「科技自立自強」的口號，自從上次川習會以後，北京也強化了對競爭對手造成經濟損失的工具與手段。在多年美國出口管制後，中國企業正在打造自有晶片，DeepSeek等科技公司也正試圖在AI領域突圍。

不過為了營造積極氛圍，中國可能承諾採購波音飛機、美國黃豆與牛肉。蕭嫣然說，「對中國來說，這是為了穩定可以接受的代價。」

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