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美中擬推「300億換300億」貿易機制　非敏感商品互降關稅

▲▼ 美中。（圖／路透）

▲美中預計在本周針對非敏感商品推動管理貿易機制。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，美中預計在本周針對非敏感商品推動管理貿易機制，各自列出約300億美元的商品清單，在不觸碰國家安全紅線前提下，相互降低關稅、擴大雙邊交易。

貿易委員會機制　美不再要求中國改變經濟模式

這套被稱為貿易委員會（Board of Trade）的機制，最早由美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在今年3月提出，相關計畫細節依舊不明，但被視為本周川習峰會中一項關鍵的可交付協議。

不過最大的不同在於，美國不再要求北京把國家主導、出口驅動的經濟模式，改造成美國式的消費導向、市場主導模式，取而代之的是聚焦非戰略性產業的貿易目標，同時對涉及國家安全的敏感科技繼續維持廣泛關稅和出口管制。

葛里爾上周受訪時表示，美國目標並非改變中國治理方式或是經濟管理模式，那些都已是他們體制中的一環，「但我認為，還是有空間讓我們找到美中貿易的最佳化切入點，達到更平衡的結果」。

在川習峰會登場前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰會談長達3小時，為川習會進行最後的經濟議題鋪墊，兩人會後均未發表任何聲明。4名熟悉川普政府目標的人士透露，預期將以「300億換300億」的貿易壁壘削減框架，正式啟動這套新機制，但川普和習近平這次是否會直接敲定具體商品清單，還是留待後續會議再處理，目前仍不確定。

前美國貿易代表署談判代表柯特勒（Wendy Cutler）指出，雙方正形成共識，針對300億至500億美元的商品討論降低關稅或其他貿易壁壘。

美國希望增加能源和農產品對中銷售之際，北京對這些大宗商品課徵的關稅就成了可能的談判切入點。

目前中國對所有美國進口商品額外加徵10%關稅，與美國現行對中國商品課徵的10%關稅保持一致；除了這項關稅以及既有的最惠國關稅外，北京政府還對原油加收10%、液化天然氣15%、煤炭15%、牛肉55%的報復性關稅。

美國則對中國一系列消費品維持7.5%關稅，涵蓋平面電視、智慧音箱、藍牙耳機、床單、多功能印表機及多款鞋類產品，預計今年7月到期的10%臨時全球關稅額外疊加在上述稅率之上。美國還可能恢復川普第一任期任內批准、但大多已失效的2200多項產品關稅豁免。

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