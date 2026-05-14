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面交二手相機「遭正妹買家下藥迷暈」！　泰男醒來8萬相機遭竊

▲▼柳橙汁,柳丁汁,果汁。（圖／取自Pixabay）

▲泰國一名男子在面交販售相機時，遭買家迷暈。（圖／取自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子上網販售相機，他指控，在面交時，因為喝下對方遞來的一杯柳橙汁，短短5分鐘便失去意識。等他再次醒來，人竟躺在自己車內，而身上價值8.5萬泰銖（約新台幣8.2萬元）的相機早已不翼而飛。男子氣得向警方報案，並怒控對方「蓄意謀殺」。

根據The Thaiger報導，曼谷一名男子日前在 Facebook 攝影愛好者社團PO出二手相機販售資訊，隨後一名身分不明的女子「P」主動聯繫他，雙方約定於5月10日傍晚在某大學碰面。

面交當天，P女聲稱需要時間去領錢，因此請受害人先與她的女兒在校內會面並驗貨。此外，P女還拜託男子在等候期間，順便協助女兒完成一份大學報告。男子不疑有他，熱心地與對方女兒見面，並大方交出相機與配件供其檢查，同時協助對方完成作業。

就在男子熱心協助對方做作業時，這名年輕女子遞出一杯柳橙汁，並請他喝完之後「給點評價」。怎知男子喝下後不到5分鐘，便開始感到劇烈暈眩、腳步不穩，隨後便眼前一黑失去知覺。

當男子再度睜開眼時，他已經躺在自己的車內，而那名少女與價值8.5萬泰銖的相機器材早已消失無蹤。男子試圖聯繫買家P女要求付款，對方卻從此人間蒸發，他這才驚覺自己落入一場精心設計的迷魂陷阱。

男子懷疑自己喝的柳橙汁內被加入鎮靜劑或是安眠藥，事發後第一時間報警，同時也在多個臉書社團公開自己的經歷，提醒網友面交時務必注意自身安全。

警方目前已鎖定2名嫌犯身分，並發現兩人正試圖在網路上非法轉賣被害人的相機。警方正加緊收集證據，準備申請逮捕令。

受害男子餘悸猶存地表示，這種在飲料中下藥的行為極其危險，嚴重可能致死，因此他除了通報搶劫，更決定以「蓄意謀殺」罪名起訴對方。警方也已建議受害者進行醫療檢查，以確定柳橙汁中含有的藥物成分，這將直接影響後續起訴的法條與刑責。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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