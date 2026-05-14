日本妹拔智齒「弄了3小時」　醫生堅持不收費！原因驚呆她

▲日本女網友分享，她去診所拔長歪的智齒，結果牙醫經過3小時後，只處理了蛀牙並未完成拔智齒，告知對方不收費，原因竟是「自尊不允許」。（翻攝自X@Nancy65094154）

文／鏡週刊

不少人都有拔智齒的經驗，有些人因為智齒長歪、橫著長，必須前往醫院口腔外科動手術。近期1名日本網友分享，她去診所拔長歪的智齒，結果牙醫經過3小時後，只處理了蛀牙並未完成拔智齒，告知對方不收費，原因竟是「自尊不允許」。該文釣出不少專業的網友留言回應。

牙醫動手術卻不收費

1名女網友「ナンシー・Onagadori」於社群平台X近日發文，透露她9日11時前往牙醫診所拔嘴巴右下角的智齒，原先牙醫告知她手術僅花1小時左右就會結束，未料竟一路進行到14時，牙醫在術後卻告知，智齒還沒拔乾淨。

當女網友到櫃檯準備付出診費時，牙醫卻堅持這次手術不收費，讓她大吃一驚又疑惑，接著就聽到牙醫解釋，「因為我的自尊心，不允許我收這筆錢」這句話，甚至還免費給藥，並提醒她預計下週要拆線，事情讓她相當錯愕。

女網友透露，由於從11時至14時嘴巴一直張著，導致她喉嚨與嘴角兩側都好痛。事後，女網友補充說明，牙醫拔智齒期間發現一旁的牙齒蛀牙了，不得不先臨時改先為它治療；至於左下角尚未拔掉的智齒，因一般診所無法處理，只好開轉診單介紹其他牙醫給該名女網友。

專業網友分析拋質疑

對此，有相關專業的網友指出，「雖然他嘴上說什麼『自尊心』，但感覺比較像是因為拔不下來，為了避免被抱怨所以才不收費吧…硬撐了3個小時還拔不出來，根本太高估自己的技術了。希望不是那種『不收錢、不留病歷，之後出了什麼事就裝不知道』的情況才好」。

對於有人質疑「如果連這種程度的智齒都拔不下來，我覺得真正的『專業自尊』，應該是在拔之前就轉診出去。」女網友說明，左邊的智齒當初確實友幫開轉診單，至於右邊這顆則是因之前已把智齒旁邊蛀牙的部分削掉，所以醫生才說『這顆可以拔得出來』」。

不少人紛紛指出，一般牙科診所通常無法處理橫著長的智齒，大部分會被轉診到醫院、口腔外科；對此，女網友解釋，左邊明顯橫著長的智齒，牙醫一開始就表明「這顆沒辦法處理」，還幫我寫了轉診單，不過因為目前沒有任何症狀，她就一直放著不管。



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