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喝醉太脫序！39歲台男泰國酒吧大鬧　被當地人「圍毆打死」

▲▼機場,出國,旅遊,出境,桃園機場,觀光,旅行團,自由行,出國旅遊。（圖／記者周湘芸攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周湘芸攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

泰國粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」近日發文轉發泰媒消息，芭達雅一家酒吧日前發生一起鬥毆命案，原本多家泰媒都報導死者是中國籍遊客，但後來護照照片曝光後，才發現死者其實是一名39歲台灣男子。粉專感嘆，出國旅遊真的不要因為喝酒鬧事，「泰國警察抵達的速度，絕對趕不上現場的拳速。」

粉專指出，事情發生在5月6日深夜，地點位於芭達雅一間無照經營酒吧，「一開始泰媒都報是中國遊客，結果比特看到護照曝光，才發現死者竟然是一名39歲的台灣籍男子。」他也提到，連不少中文外媒都跟著引用錯誤資訊，直到照片曝光後才露餡。

喝醉打撞球找不到巧克粉　情緒大失控還跳上桌

根據粉專描述，這名男子當時喝醉後在店內打撞球，疑似因為找不到巧克粉或手粉，情緒突然失控，在現場大吵大鬧，「最後甚至還誇張到直接跳上人家的VIP桌台。」這樣的舉動也徹底惹怒現場店員與其他客人，最後演變成多人混戰。

粉專直言，類似鬥毆其實在芭達雅、普吉島等夜生活區並不算罕見，「因為只要有酒精就會有事態。」只是這次發生在室內空間，衝突更加激烈。男子最後遭多人圍毆，當場被打到全身是傷、倒地昏迷，等到救護車與警方抵達時，主要涉案人士早已逃離現場，而男子最後也因傷重身亡。

「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」忍不住感嘆，「酒精真的會致命，就算不是駕車意外、不是喝到破病，也可能是被人活活打死。」他也提醒民眾，人在國外旅遊還是要低調一點，「我們是在別人的國家旅遊，惹事了，不是真的等待警察趕到來當你打手耶。」最後更直言，「大家出門在國外，要嘛就練好泰拳武功，不然真的要乖乖把鋒芒收好。」

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