韓正迎接川普藏玄機　學者：用禮賓排場「為中國爭取時間」

▲川普13日抵達中國大陸，由韓正接機。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普13日抵達中國大陸，中方除了有軍樂隊、儀仗隊與數百人迎接，也派出中國國家副主席韓正接機。紐約時報報導，北京政府透過迎賓官員的層級傳遞對來訪領導人的態度，這次韓正的級別高，但職位更多帶有禮儀性質；學者認為，這是北京政府希望透過禮賓規格和川普對盛大場面的偏好，換取實際利益。

韓正接機！用象徵意義換取實質內容 為中國爭取時間

紐約時報指出，中國大陸這次派出頭銜為副主席的韓正，可能是一種傳達多層次訊息的方式。哥倫比亞大學中國史學者葛維茲（Julian Gewirtz）表示，「北京先前派韓正出席川普就職典禮，也深知副主席這個頭銜，儘管只是禮儀性質，仍會讓注重面子的美國總統留下印象」。

葛維茲認為，「這說明在整個峰會期間，中國希望能以象徵換取實質，也就是用禮賓規格和川普對盛大場面的偏好，延緩經濟緊張局勢升溫，為中國爭取時間」。

喬治城大學亞洲研究教授麥艾文（Evan Medeiros）指出，在中國外交體系中，「禮賓程序本身就是實質內容，特別是在國是訪問。迎賓儀式是這場禮賓博弈的第一道門檻，也是中國傳遞尊重程度的方式」。

川普接機規格比2017略降 仍高於普丁訪中規格

韓正以副主席身分出席各類正式外交活動，包括英國查爾斯三世加冕典禮及川普第二任就職典禮，但他已退出政治局常委會，也就是中共最高決策核心，實際政策影響力十分有限。

分析人士認為，此次迎賓規格比川普2017年訪中時略低，當年迎接川普的是政治局委員楊潔篪，中國官媒新華社當時更特別強調其「重量級」地位，視為北京高度重視兩國峰會的象徵。

台灣國立政治大學副研究員、長期研究中國外交禮儀的Wei-Feng Tzeng說，「如果派的是政治局委員，那代表他們真的認為這次訪問至關重要，而且是他們最尊貴的賓客」。

儘管如此，美國總統所獲得的迎賓規格，近年來仍普遍高於其他國家領導人。2024年俄羅斯總統普丁訪中時，出面迎接的是國務委員諶貽琴，層級比韓正低。

回顧歷史，中國的接待規格曾有過落差。2009年，歐巴馬（Barack Obama）成為首位在就任第一年訪問中國的美國總統，迎接他的是時任國家副主席、政治局常委習近平，當時習近平已被外界普遍視為胡錦濤可能接班人選。不過到了2014年，歐巴馬推動「重返亞洲」（pivot to Asia）戰略，強化區域盟友制衡中國，北京則是派出外交部長王毅接機。