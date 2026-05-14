川習會難有重大突破　美聯社點名「台灣伊朗2大議題」陷僵局

▲川普與習近平今在北京人民大會堂見面，隨後展開會談。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川習會今日在北京登場，但《美聯社》報導，此次峰會雖然盛大且具有象徵意義，但在貿易、台灣與伊朗等關鍵議題上，不太可能出現重大突破。

白宮希望北京承諾採購美國黃豆、牛肉與波音客機，並推動設立「對中貿易委員會」解決雙邊商業爭端。除此之外，外界也關心伊朗與台灣2大地緣政治難題，去年達成的貿易休兵是否延長，更是引發關注。

只不過，雙方未對這次訪問可能取得的結果提出具體細節，北京持續與伊朗保持密切經濟關係，又讓情況更加複雜化。

智庫歐洲政策分析中心（CEPA）學者路易斯（Jim Lewis）預測，「雙方在兩大外交政策議題上都不會有太多進展。川普會施壓中國在伊朗問題上幫助他，而他們不會願意這麼做。中國人會施壓川普在台灣問題上讓步，至於結果我們只能拭目以待。」

伊朗與台灣 癥結點恐難解

中國仍是伊朗石油的最大購買國，而美國國務卿盧比歐日前受訪時透露，川普將遊說北京發揮影響力，促使伊朗讓步，強調「由於這場危機，經濟正在崩潰」，這也意味著消費者將減少購買中國商品，「所以解決這個問題也符合他們的利益」。

相較之下，川普持續淡化自己將要求習近平施壓伊朗重啟荷莫茲海峽的可能性，被問及美國民眾的財務穩定是否影響伊朗談判時，他甚至回應，「我不考慮美國人的財務狀況，我只在乎一件事，不能讓伊朗擁有核武」，並且宣稱每一位美國人都能理解這個立場。

不過，美國副總統范斯卻否定了美國經濟與美伊談判無關的說法，「我不認為總統說過這種話，我認為這是對總統言論的曲解。」

▲▼ 美方企業代表包括黃仁勳、馬斯克。（圖／路透）

川普態度矛盾，引發他是否可能縮減對台支持的擔憂。儘管川普政府去年12月批准破紀錄的對台110億美元軍售案，此舉激怒了北京，而且迄今尚未啟動交付。與此同時，川普持續推動與台灣的貿易協議，以促進美國晶片生產，還親自致電並邀請台裔美籍的輝達CEO黃仁勳（Jensen Huang）登上空軍一號飛往北京。

除了黃仁勳，此趟訪問還有特斯拉執行長馬斯克等多名科技、國防、金融與農業領域的巨頭，以及國務卿盧比歐、財政部長貝森特、國防部長赫格塞斯、川普次子艾瑞克與其妻子。

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