「台灣不該成為美中籌碼」　彭博專欄揭最佳劇本：川普隻字不提

▲川普與習近平今日在北京人民大會堂舉行會談。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

川習會今日在北京登場，《彭博社》一篇專欄文章直言「台灣不應該成為美中交易籌碼」，否則將引發區域盟友的深度疑慮，甚至可能帶來長期不穩定局勢。此外，該文也認為，對台灣而言，這場會晤的最佳結果，便是川普對台灣「隻字不提」。

台灣不該成為籌碼 嚴重後果曝光

《彭博社》亞洲政治評論專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）寫道，「與中國交手的第一規則，就是必須知道哪些籌碼珍貴到不能被交易出去。希望總統川普能夠認知到台灣也是其中之一。將這座被北京宣稱擁有主權的島嶼作為貿易誘餌，將是一項戰略性錯誤。」

她指出，台灣是美國在亞洲安全架構與第一島鏈的關鍵節點，更是全球最先進半導體的最大供應來源，生產全球約9成頂尖晶片，不僅支撐人工智慧（AI）等新興產業命脈，更可能進一步影響美中競爭。一旦台海爆發危機，甚至會衝擊全球最繁忙的貿易航道之一。

若把台灣視為可協商籌碼，不僅讓台北感到擔憂，也對東京到馬尼拉的盟友傳遞出一個訊息，那就是美國長期政策也可能突然就因利益交換而改變。

新加坡拉惹勒南國際研究院資深研究員湯普森（Drew Thompson）認為，川普不會拿台灣交換黃豆之類的蠅頭小利，「如果他真的交換了，將是為了更大的獎賞」，例如讓北京在國家補貼、工業政策、技術轉讓等爭議議題讓步，以爭取更平衡貿易，擴大美國工業產品出口。

只不過，這些都觸及北京核心經濟模型與國安戰略，正是不可能退讓的領域。

持續打壓台灣 北京目標在這裡

瓦斯瓦尼還指出，與川普上一次2017年訪中時相比，現在的習近平已經變得更加強大，更加認為美中應該平起平坐。北京希望藉這次會面，要求美國在台灣主權措辭上改口，不一定需要達成正式政策轉向，只要川普說出任何不慎言辭，都有助於強化主權主張。

北京目前仍在外交與軍事上打壓台灣，解放軍戰機與艦艇幾乎每日擾台，中國也持續在國際舞台上孤立台灣。上週尚比亞甚至因北京施壓，取消有台灣參與的數位人權論壇。

民意構成直接挑戰 台灣最佳劇本曝光

不過，這些壓力並未改變台灣人看待自己未來的方式。如果要說有的話，也是讓公眾輿論與北京漸行漸遠。多項民調持續顯示，大多數民眾傾向維持現狀而非統一，越來越多人更認同自己是台灣人而非中國人。這種民主身分認同對習近平與共產黨的政治合法性構成了直接的挑戰。

瓦斯瓦尼最後警告，現在把台灣當作籌碼，或許能對美國和川普的全球貿易願景帶來短期收穫，卻可能帶來長期的不穩定局面。為了維持現狀與台海和平，華府應該繼續推動軍售，深化與日菲等盟國的合作關係，並為可能發生的中國攻擊做好緊急應對準備。

對台灣而言，川習會的最佳結果，或許是川普對台灣議題隻字不提。但依照他過往的紀錄，這恐怕只是癡心妄想。