LIVE／「川習會」正式登場！現場畫面直擊　聚焦台海、伊朗

記者王佩翊／編譯

美國總統川普13日飛抵北京，而北京當局也採取高規格應對，由中國國家副主席韓正親自接機。即將於14日上午登場的川習會即將談及的議題也成為全球關注的焦點。目前可能談到的議題包含對台軍售、伊朗問題以及關稅，而習近平與川普的互動細節，也是重點。

此趟隨行人員名單也是關鍵，輝達執行長黃仁勳與特斯拉與SpaceX執行長馬斯克加入參訪團，與一同搭乘空軍一號抵達北京。習近平預計於台灣時間14日上午10時在北京人民大會堂迎接川普。隨後雙方將舉行會談，同時對媒體開放。

外媒分析，包括伊朗、台灣在內，將是川普與中國國家主席習近平此次會談的5大核心議題。

伊朗戰事

首先是伊朗戰爭，川普希望中國向德黑蘭施壓，協助推動和平談判並重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運。由於中國約一半原油進口需經過荷莫茲海峽，北京也不希望航道長期受阻，避免能源供應危機進一步拖累全球經濟。

不過，美國本周也制裁多家中國企業，指控其協助伊朗石油出口及提供衛星影像支援伊朗軍事行動，中方則否認相關指控。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）上周才剛訪問北京，也讓中國在伊朗議題上的角色備受關注。

台灣

台灣議題同樣是焦點。北京希望美方在對台立場上作出更多讓步，川普則表示願意與習近平討論對台軍售問題。川普去年12月批准總額110億美元的對台軍售案，創下美國對台最大軍售紀錄，但目前尚未交付。

外界關注習近平是否要求美國調整對台措辭，例如從「不支持台獨」進一步改為「反對台獨」。中國外交部長王毅日前也曾要求美國在台灣問題上「做出正確選擇」。

前美國國務院與五角大廈發言人柯比（John Kirby）警告，台灣問題「風險極高」，美方在措辭與政策上都必須格外精準。

AI人工智慧

人工智慧競爭則被視為新一輪科技冷戰。美國與中國目前在AI領域激烈競逐，美方指控中國大規模竊取AI技術與智慧財產權，北京則否認。

另一方面，中國也持續不滿美國限制輝達（Nvidia）高階AI晶片出口。雖然川普政府今年1月允許輝達出口次高階H200晶片，但至今仍未正式出貨。外界也期待川習會能討論AI安全規範，包括防止AI武器化及建立資訊共享機制。

美中貿易

美中貿易問題同樣是峰會重點。川普去年對中國商品祭出超過140%的高額關稅，中方則以限制稀土出口反制。由於美國軍工供應鏈高度依賴中國關鍵礦產，美方在伊朗戰爭期間也感受到供應壓力。

消息人士指出，中國可能宣布採購波音（Boeing）客機、美國農產品及能源產品，以緩和雙邊經貿關係；北京則希望美方放寬高階半導體出口限制，並降低中國企業赴美投資障礙。

芬太尼

最後則是芬太尼問題。美方長期指控中國企業向墨西哥販毒集團提供芬太尼前驅化學原料。川普政府認為，對中國在芬太尼問題上採取強硬態度，有助鞏固其支持者基本盤。

不過，在中國拒絕向美國關稅壓力低頭後，美方在芬太尼議題上的施壓效果也受到限制。中國則希望被移出美國國務院每年公布的「主要毒品轉運或生產國」名單。