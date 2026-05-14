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川普訪陸「17大企業高層」隨行！黃仁勳、馬斯克齊出動　各打算盤

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，馬斯克、黃仁勳同行。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，馬斯克、黃仁勳同行。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普13日時隔9年訪中，14日的川習會更成為全球關注的焦點，而此次隨行陣容堪稱美國企業界的「夢幻天團」，包含至少17家頂尖企業的負責人同行，其中16家由執行長親自出席，涵蓋科技、金融、航太、農業等多個產業。MarketWatch報導，這批企業高層各有所圖，從爭取關稅豁免、取得監管許可，到鞏固市場布局，每一家背後都有自己的目的。

庫克為接班人鋪路　蘋果兩頭押寶

蘋果執行長庫克此行目的不只一個。他先前已成功為蘋果爭取到部分關稅豁免，此番隨行，外界解讀也有為將於9月接任執行長一職的硬體工程資深副總裁坦納斯牽線搭橋、與川普建立良好關係的意圖。

與此同時，蘋果也希望在中國大陸進一步鞏固品牌聲量。根據IDC數據，今年第1季iPhone出貨量在大陸市場排名第二，雖落後華為，但仍領先OPPO、vivo及榮耀等本土品牌。

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，馬斯克、黃仁勳同行。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃仁勳在最後一刻搭上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

黃仁勳臨時插隊　NVIDIA晶片禁令成關鍵

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳是此次最受矚目的「插隊者」，在最後一刻加入訪中團，消息一出，輝達股價隨即在13日顯著走高。NVIDIA長期處於美中科技博弈的最前線，美國政府以國家安全為由，持續限制輝達先進晶片出口至中國大陸客戶。輝達在2月法說會上坦承，儘管部分H200晶片已獲批准出口，大陸市場營收仍掛零，此行能否打開缺口，備受各界關注。

波音開飛機訂單　奇異航太跟著受惠

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）隨行，讓投資人燃起大規模飛機訂單到手的期待，股價也提前反映這項潛在利多。

若波音最終確實拿下大陸訂單，奇異航太執行長柯普（Larry Culp）也將成為受益者，因為波音飛機所搭載的噴射引擎，正是奇異航太的產品。

▲▼川普抵達北京，馬斯克同框。（圖／路透社）

▲馬斯克同框川普。（圖／路透社）

馬斯克要的是軟體解禁

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克隨行，核心訴求指向自動駕駛軟體的擴大授權。大陸監管機構雖已於2024年允許特斯拉在當地推出有限版本的自動駕駛功能，但特斯拉正積極尋求更完整的軟體許可，樂觀來看，預計今年第3季有望取得。儘管比亞迪等本土競爭對手攻勢猛烈，但大陸市場對特斯拉電動車業務而言仍舉足輕重。

高通對中國依賴度逾4成　最不能得罪

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）的壓力或許是所有人中最大的。根據FactSet數據，大陸市場約占高通整體營收的45%，超越其他任何單一地區，對中依賴程度之深讓高通幾乎沒有退路。

Seaport Research分析師高柏格（Jay Goldberg）指出，高通此行同時希望在6G標準制定上持續發聲，而大陸在無線通訊標準領域擁有不可忽視的影響力。

Illumina盼解禁　美光困局難解

基因定序設備商Illumina執行長泰森（Jacob Thaysen）同樣帶著明確訴求前往。22V Research中國業務主管赫爾森（Michael Hirson）表示，大陸2025年以關稅與出口管制為由，將Illumina列入「不可靠實體清單」，此行若能爭取除名，也有助於緩解美中在生技領域的緊張態勢。

美光科技執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）的處境則更為棘手，赫爾森坦言此行未必能化解美光與北京之間長期以來的僵局。北京認定美光積極支持美方對大陸半導體產業的限制措施，並自2023年起禁止美光進入大陸伺服器市場。

金融業大咖齊到場　貝萊德高盛花旗各有訴求

金融圈同樣派出重量級人馬。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）強調，大陸有多個監管機構對其業務擁有管轄權，維繫對話有助降低不確定性。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）則在年報中坦言，美中關係若持續惡化，將衝擊全球金融市場及客戶業務。

花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）雖已縮減在大陸的消費金融規模，但仍在當地維持相當份量的企業業務，花旗服務部門主管哈利克（Shahmir Khaliq）今年2月更直言，現況為服務大型跨國客戶帶來「極具考驗的環境」。

黑石執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）則因關稅影響其投資組合內的企業獲利而出席，他在北京素有人脈，曾於2013年在清華大學創立「蘇世民學者」國際獎學金計畫。

農業科技金融多線並進　各懷期待

農業巨頭嘉吉（Cargill）執行長尚博遠（Brian Sikes）出席，摩根大通分析師預測，川習會可能就黃豆等農產品達成「有限度的採購承諾」，嘉吉將是潛在受益者之一。

Visa執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）則在等待一張申請了9年的境內支付牌照，一旦獲批，Visa將可繞過中國銀聯直接處理支付業務。相較之下，萬事達卡早在2020年便已取得同類牌照，隨著行動支付在大陸全面普及，這張牌照的實際價值已今非昔比。

Meta總裁兼副董事長麥考密克（Dina Powell McCormick）出席，22V Research中國業務主管赫爾森坦言，Meta要說服大陸監管機構解除對其收購AI新創公司Manus的禁令，機率並不高，但此行或許能避免雙方在這個議題上留下長期嫌隙。

 
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