WHA連10年未邀台灣　美國務院發聲挺台

▲世界衛生大會。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日至23日在瑞士日內瓦舉行，台灣至今仍未收到邀請函，恐將連續10年被迫缺席。對此，美國國務院表示，美方強力支持台灣有意義參與國際組織，並強調台灣擁有因應全球重大挑戰所需的專業與資源，世界能從中受益。

針對台灣今年再度未獲邀參與WHA，美國國務院一名發言人13日透過電子郵件，以背景說明方式回應中央社提問指出，美國始終支持台灣在國際組織中的有意義參與，並認為台灣在全球公共衛生領域具備重要能力。

發言人表示，台灣擁有應對當今全球最艱鉅挑戰的專業及資源，全球社會將因此受惠。不過，美方也重申，美國已於今年1月22日終止世界衛生組織（WHO）會員資格，因此「沒有計劃以觀察員身分參與世界衛生大會」。

雖然台灣近年持續未獲邀出席WHA，但衛福部仍多次組團赴日內瓦，並與多國衛生官員進行雙邊會談，美方官員過去也曾與台灣代表團互動。

衛福部長石崇良本周稍早表示，儘管目前尚未收到正式邀請函，但在全球面臨人口老化、新型傳染病與抗藥性問題之際，台灣不應缺席國際公共衛生體系，因此今年仍將率團赴日內瓦，並舉辦4場論壇，向國際社會具體展現「Taiwan can help」的重要角色。外交部長林佳龍目前也規劃隨團前往。

中國外交部日前則表態反對台灣參與今年WHA。對此，外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，呼籲世界衛生組織秉持專業與中立立場，拒絕中國政治干預，儘速邀請台灣以觀察員身分參與WHA。