日本「滑冰女王」震撼退休：我結婚了！　老公身份曝光

▲日本「滑冰女王」坂本花織。（圖／翻攝IG／teamkaori_sakamoto，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本花式滑冰女王坂本花織13日回到故鄉兵庫縣神戶市舉行引退記者會，正式替長達20多年的職業生涯畫下句點，同時還親口宣布已婚消息，讓現場超過百名媒體記者瞬間驚呼。

現年26歲的坂本花織堪稱日本女子花滑代表，曾在2022年北京冬奧奪銅，2026年米蘭冬奧更進化摘下女單銀牌。她在世錦賽完成4度封后壯舉，超越名將淺田真央紀錄，成為日本女子花滑史上第一人。

回顧20年滑冰路淚謝恩師

引退記者會現場擠滿百名記者，坂本花織回顧滑冰人生時多次哽咽，感謝教練、家人及粉絲支持。特別是看到回顧影片與恩師中野園子的祝福時，她忍不住紅了眼眶，場面十分溫馨感人。

她感性表示，這20多年來經歷無數挑戰與榮耀，能在故鄉神戶為選手生涯畫下句點深具意義。原本氣氛充滿離別的感傷，沒想到她在最後一刻話鋒一轉，露出招牌笑容分享人生喜訊。

5月已完婚另一半非圈內人

「我想藉這個機會向大家報告，我已經結婚了！」坂本花織透露已於5月5日與同齡男友完成結婚登記，兩人從大學時期相識相戀至今，對方並非花滑圈內人士。談起另一半時，這位新婚人妻臉上滿是幸福。這枚驚喜彩蛋迅速成為社群熱議話題，也為她的引退增添甜蜜色彩。