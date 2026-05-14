川習會料談台灣　前美外交官警告：拿盟友交換利益會動搖信心

▲川普13日抵達北京。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

「川習會」今在北京登場，台灣議題料將成美中談判焦點。前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）13日表示，川普最重要的是堅守美國長期對台政策，包括持續對台軍售；另有學者警告，若華府願意拿盟友安全利益交換利益，恐動搖整個美國盟友體系信心。

台灣成川習會「不可預測因素」

川普已抵達北京，預計14日與15日和中國國家主席習近平舉行峰會。這也是川普自2017年後，再度以美國總統身分訪中。川普日前曾向媒體表示，他將與習近平討論美國對台軍售議題，並稱這只是雙方眾多議題之一。

伯恩斯在社群平台X發文指出，台灣將成為北京峰會中的「不可預測因素（wild card）」，並強調，「重要的是，川普總統必須堅守美國半世紀以來的政策」，也就是持續對台進行重大軍售，而且不削弱台灣政府。

中央社報導，前白宮國安會中國與台灣事務資深副主任杜如松（Rush Doshi）表示，這次川習會的象徵意義恐大於實質成果，主要仍是維持美中穩定。

杜如松指出，雙方預料將談及經貿、科技與人工智慧（AI）等議題，台灣幾乎也一定會被提到。他表示，美國可能增加對中國出口，包括波音（Boeing）客機、黃豆、牛肉，甚至部分晶片。

若美方同意表態「反對台獨」 將是重大政治訊號

外傳習近平也可能要求美方調整對台措辭。華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者金沛雅（Patricia Kim）分析，即便只是從「不支持台獨」改為「反對台獨」，或從呼籲和平解決兩岸問題改成「支持和平統一」，看似細微的文字變化，都可能帶來重大政治訊號。

金沛雅警告，若華府讓外界認為，美國願意在與北京談判時拿盟友安全利益作交換，「不僅會動搖台北的信心，也會衝擊整個美國盟友網絡的信任」。