國安人士：川普是最大不確定因素　台灣「球不在手」只能被動接招

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

「川習會」今天登場，台灣料將成為美中談判焦點。北京是否要求美方公開表達「反對台獨」，甚至施壓限制對台軍售，成為我國安團隊高度警戒重點。涉外人士指出，美國政府官員不論公開或私下與我方溝通，都一再強調美國對台政策不會改變，但也坦言，「川普仍是最大的不確定因素」，球不在台灣手上，台灣只能被動因應。

美國想管理中國風險 中國想進一步孤立台灣

聯合報報導，國安人士分析，美國目前最重要目標是「管理中國風險」，包括美中貿易衝突，以及降低中國在地緣政治上的非和平擴張風險。每次美中高層會晤，北京必提台灣，並施壓美國停止對台軍售，但美方過去並未因此改變國家安全戰略。

不過，國安團隊認為此次川習會，北京可能利用台灣立法院日前大幅刪減對美軍購預算，向川普主張「台灣民意反對買武器」，藉此施壓川普。

我國安高層憂川普態度突轉變 關注中國對台後續施壓

外交部長林佳龍日前表示，習近平可能會「糾纏」台灣議題；外交部政務次長吳志中則坦言，台灣確實擔心川普可能在台灣問題上讓步。涉外人士指出，美國長期對台政策短期內不至於出現根本變化，但川普個人的口頭表態仍值得高度關注。

國安局長蔡明彥也提醒，除了川習會，更需持續關注中國後續對台施壓動作，包括賴清德總統就職兩周年、下半年解放軍軍演，以及11月中國擔任APEC主席國等時間點。