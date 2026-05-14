黃仁勳、馬斯克北京同框　最後一刻川普Call上空軍一號

▲美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，馬斯克、黃仁勳同行。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日至15日中國行，預計14日與中國國家主席習近平舉行川習會，外界高度關注隨行企業界人士名單。原本未列入白宮公布名單的輝達執行長黃仁勳，在最後一刻加入訪團，並請與特斯拉與SpaceX執行長馬斯克一同搭乘空軍一號抵達北京，引發討論。

Elon Musk and Jensen Huang caught a ride on Air Force One to China. pic.twitter.com/8nB1Ev9JYO — Yahoo Finance (@YahooFinance) May 13, 2026

Hi from the Alaska refuel. Navida CEO Jensen Huang boarding Air Force One here to join President Trump on China trip. Elon Musk is also on the plane pic.twitter.com/KKp9TaJTS8 — Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 13, 2026

黃仁勳在最後一刻現身加入訪團

川習會日期敲定後，外界原本普遍預期黃仁勳將隨團訪中；然而白宮11日公布的企業家名單中卻未見黃仁勳，引發市場解讀，美方可能藉此向北京釋放訊號，顯示高階AI晶片出口中國仍受限制。

直到美東時間12日川普啟程當天，情況突然出現變化。路透社率先報導，有人目擊黃仁勳現身阿拉斯加安克拉治（Anchorage）機場，準備登上空軍一號。《紐約郵報》（New York Post）白宮特派員古丁（Emily Goodin）之後也在社群平台公布黃仁勳現身停機坪的照片。

隨後，輝達證實黃仁勳受邀參與川普此次中國行。CNBC則引述消息人士說法指出，川普得知黃仁勳未受邀後，親自致電邀請對方加入訪團，因此黃仁勳臨時「中途入團」。

川普之後也在社群平台發文稱，「偉大的黃仁勳」就在空軍一號上，並批評CNBC相關報導錯誤。

馬斯克發文：只有我和黃仁勳在空軍一號上

馬斯克似乎也替黃仁勳幫腔。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，馬斯克在飛往北京途中曾透過星鏈（Starlink）網路於社群平台發文稱，「只有我和黃仁勳在空軍一號上」，暗示兩人是唯二搭乘專機的企業界人士。不過，該貼文之後已遭刪除。

台灣時間13日晚間近8時，空軍一號抵達北京首都機場。川普率先步下舷梯，接受中國國家副主席韓正等人接機，隨後包括戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、川普次子艾瑞克（Eric Trump）與馬斯克等人也陸續下機，而黃仁勳則在隊伍後段現身。由於黃仁勳並未站在顯眼位置，下機畫面僅被少數媒體捕捉到。