快訊／華許確定接掌Fed確認　川普提名人選過關

▲華許（Kevin Warsh）將接替鮑爾，正式成為Fed新任主席。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦參議院以54票對45票通過任命案，確認通膨「鷹派」華許將接替鮑爾，正式成為美國央行聯邦準備理事會（Fed）新任主席，在共和黨微弱優勢支持下順利闖關。

華許（Kevin Warsh）過去以反量化寬鬆立場聞名，但他近年立場轉向，與美國總統川普推動降息的主張趨於一致，外界關注這是否會對聯準會長期以來的獨立性構成嚴峻考驗。

制度改革派對上高通膨難題

華許承諾上任後將推動「制度性改革」，批評聯準會過於政治化且決策溝通太透明。然而目前美國通膨率仍高於2%目標，短期內要說服決策委員會立即降息，難度恐怕相當高。

特別是在美伊戰爭導致油價飆升背景下，4月通膨年增率已攀升至3.8%，創下近3年新高。專家指出，華許面臨的最大挑戰，莫過於在通膨壓力與總統施壓降息之間取得平衡。

就業市場結構與內部大分裂

除了通膨問題，勞動市場也出現隱憂。雖然4月失業率維持在4.3%，但就業成長疲弱且集中在特定產業。受川普驅逐移民政策與人口老化影響，勞動力供給下滑，更增添決策困難。

目前聯準會內部正面臨罕見分裂，聯邦公開市場委員會（FOMC）已有成員主張升息壓制通膨。華許必須在意見分歧的委員會中找出共識，同時應對來自白宮與市場的高度期待。