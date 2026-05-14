川習會前夕　美民主黨高層促使川普批准對台140億軍售

▲ 川普抵達北京。（圖／翻攝 央視）

記者葉國吏／綜合報導

在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤前夕，眾議院國安委員會多名民主黨首席議員聯名致函川普，敦促儘速批准總額140億美元的延宕對台軍售案，以維持兩岸嚇阻力。

這封由「國會山莊報」（The Hill）率先揭露的兩頁信函指出，延宕經國會批准的軍售案，將削弱台灣防衛能力，更可能讓中華人民共和國對美國政策施加不當影響，損害台灣關係法精神。

民主黨議員憂北京干政違背承諾

簽署者包括眾院特設委員會首席議員肯納（Ro Khanna）、情報委員會海姆斯（Jim Himes）、軍委會史密斯（Adam Smith）及外委會米克斯（Gregory Meeks），陣容涵蓋國安體系要角。

▲川普訪問中國。（圖／路透）

信中特別強調「六項保證」中的核心原則，即美方不應與中國磋商對台軍售。議員們擔心，若美國總統在與習近平會面時討論此議題，將嚴重違背1982年雷根政府時期確立的政策承諾。

川普稱將與習近平討論軍售議題

然而川普在11日面對媒體詢問時，明確表示造訪中國期間會與習近平主席討論軍售及其他重大議題。他直言知道習近平不希望美國這麼做，但他仍會將此列入眾多討論清單。

由於川普政府主張與中國高層直接溝通，此舉引發民主黨人高度警覺，認為這已給予中方干預美台事務的空間。目前140億美元的武器裝備仍卡在審批階段，成為美中台三角關係的最新攻防重點。