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美參院挺川普對伊朗動武　否決戰爭權力決議案

▲▼美國總統川普飛往北京前，在接受記者採訪時發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普飛往北京前，在接受記者採訪時發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國聯邦參議院表決否決限制美國總統川普對伊朗戰爭權力的提案，儘管5月1日國會授權期限已屆滿，民主黨人仍以一票之差挑戰失敗，這也是衝突爆發十週以來第七度受挫。

這項提案由俄勒岡州參議員默克利（Jeff Merkley）提出，旨在透過「戰爭權力法」約束白宮。民主黨主張川普政府在3月初通知軍事行動後，若未在5月1日前取得授權即屬違法。

參院法律僵局考驗權力主導
不過白宮方面採取不同論點，主張美伊雙方達成停火已讓授權期限「停止計時」，此說法讓法律爭議變得更複雜。默克利指出，許多同僚雖對現況不安，卻仍不願公開與美國總統對立。

目前這場法律與政治僵局，已成為越戰實施該法50多年來，國會對戰爭權力主導地位的最重考驗。儘管多數共和黨議員力挺川普，但外界對軍費攀升與美軍戰備能力的疑慮正不斷加深。

共和黨員倒戈顯現內部壓力
雖然提案最終以50票對49票遭到否決，但值得注意的是，共和黨內部已有3名參議員倒戈支持決議，人數比4月表決時更多，顯示出川普在參院維持這場勝利已顯得日益驚險。

民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）強調，未來兩週內將持續發起投票，向共和黨施壓以正視此問題。儘管法院過去鮮少介入行政與立法權爭議，但這場針對軍事授權的攻防戰短期內恐難平息。

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