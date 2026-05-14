川習會前夕　美跨黨派參議員促續挺台灣

▲川普訪問中國。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

川習會前夕，跨黨派參議員致函國務卿，重申力挺台灣關係法，並提醒政府不得單方面變動對台政策或另行表態，引發華府關注，時機敏感意味深長。

美國媒體Semafor獨家披露，這封信由科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）與猶他州共和黨籍聯邦參議員匡希恆（John Curtis）共同主筆，隨後送交國務卿馬可．盧比歐（Marco Rubio）。

信中直言，參議員們支持現行的「台灣關係法」，並警告行政部門不應在未經國會同意下調整既有對台立場，也不該對外釋出任何新的政策宣示。同時也提醒盧比歐，他過去在國會期間，一直是美台關係的堅定支持者，盼延續這條路線。

聯名者共12人，包括共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）、麥康奈（Mitch McConnell），以及民主黨參議員金安迪（Andy Kim）、凱恩（Tim Kaine）、默克利（Jeff Merkley）、昆斯（Chris Coons）、范霍倫（Chris Van Hollen）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、絲拉金（Elissa Slotkin）與夏茨（Brian Schatz）。信中也表態，隨時願與盧比歐領導的政府合作，進一步深化與台灣的夥伴關係。川普此行13日至15日訪中，14日將出席歡迎儀式並與中國國家主席習近平會晤。