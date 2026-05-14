川習會今早10點展開　聚焦台灣三個敏感議題

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將於今天（5/14）上午正式展開為期兩天、備受全球關注的美中高峰會談，與中國國家主席習近平進行對話，專家認為此次會談有關台灣的敏感問題仍是聚焦重點。

▲美國總統川普訪問中國。（圖／達志影像／美聯社，下同）

以下是川普訪中首日的主要行程：

台灣時間8:00 AM（美東時間週三晚間8點）：川普將進行「行政時間」（executive time），此行程不對媒體開放。

台灣時間10:00 AM （美東時間周三晚間10點）：習近平將在北京人民大會堂迎接川普。隨後雙方將舉行會談，同時對媒體開放。

台灣時間6:00 PM （美東時間週四清晨6點）：兩位領導人將出席國宴，開放媒體採訪。

此次川習會，台灣問題仍會是聚焦重點，任何軍售或戰略說法的調整，都可能牽動台海安全與整個亞太局勢。有專家指出，北京可能趁美國分身乏術、忙於中東衝突之際，對華府在台灣問題上施壓。近期原定約110億美元的對台軍售，傳出在峰會前被美國國務院按下暫停鍵，引發外界揣測是否與中方要求有關。

分析認為，中國或要求美國在措辭上再往前一步。美方目前立場是「不支持台獨」，北京希望升級成「反對台獨」。雖然正式改線機率不高，但美國總統川普若在公開談話中出現模糊或偏向中方的說法，已足以讓台灣及亞洲盟友感到不安。

觀察人士也關注，川普是否默許中國在台灣問題上擁有所謂「特殊利益」，以及對台軍售是否鬆動。此外，伊朗局勢同樣影響會談氣氛。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）呼籲中國協助促成停火，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也提到將談及中國向伊朗購能；但北京認為，中東危機非其所能左右。