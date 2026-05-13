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菲律賓參議院爆槍響！「杜特蒂劊子手」拒捕躲議場　軍警包圍爆衝突

▲菲律賓參議院深夜爆發槍響，涉反人類罪的參議員德拉羅沙躲入議場規避逮捕。（圖／路透）

▲菲律賓參議院深夜爆發槍響，涉反人類罪的參議員德拉羅沙躲入議場規避逮捕。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓參議院深夜驚傳槍響！曾任前總統杜特蒂「掃毒戰爭」頭號執行官、現任參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）因涉嫌反人類罪遭國際刑事法院（ICC）通緝，目前正躲在參議院建築內與當局對峙。周三晚間，參議院內部傳出多聲槍響，現場陷入一片混亂。

「杜特蒂劊子手」狂奔逃逮捕　參議長護航爆對峙

綜合外媒報導，現年64歲、綽號「石頭」（Bato）的德拉羅沙，周一在參議院上演一場驚險的「脫逃秀」。當時國家調查局（NBI）探員試圖進入議場逮人，德拉羅沙竟在走廊與樓梯間狂奔，成功甩掉探員並躲進議場核心。身為杜特蒂盟友的參議長卡耶塔諾（Alan Peter Cayetano）隨即對他提供「保護性拘留」，甚至揚言要控告執法人員藐視議會。

隨後的48小時，德拉羅沙一直躲在建築內。周三晚間，大批軍方人員持步槍進入建築，現場隨即傳出激烈槍聲。卡耶塔諾透過臉書直播驚恐表示：「我們不知道發生什麼事，所有人被鎖在房間裡，我們正受到攻擊！」

ICC通緝令解密：涉虐殺32人　菲國兩大政治家族撕破臉

根據周一解密的ICC逮捕令，德拉羅沙被指控在2016年至2018年擔任警察總長期間，授權、縱容並獎勵殺戮行為，導致至少32人慘死，涉嫌反人類謀殺罪。此前，前總統杜特蒂已於去年被捕並送往海牙受審。

這場風暴也暴露出菲律賓政壇的劇烈動盪。現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾與杜特蒂之女莎拉（Sara Duterte）結盟，但自從老杜特蒂遭逮捕後，兩大政治家族徹底撕破臉。德拉羅沙在對峙期間甚至向軍方袍澤喊話，高唱軍校校歌，呼籲軍警「表達心聲」，不要讓小馬可仕政府將菲律賓人交給「外國人（ICC）」處置。

目前參議院仍處於封鎖狀態，德拉羅沙堅稱不會屈服，並透過媒體要求支持者前往參院外集結。這場涉及國際司法與菲國政權鬥爭的僵局，恐將持續延燒。

▲菲律賓參議院深夜爆發槍響，涉反人類罪的參議員德拉羅沙躲入議場規避逮捕。（圖／路透）

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