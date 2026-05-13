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快訊／川普抵達中國　空軍一號降落北京機場

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普13日訪問中國大陸，所乘的空軍一號已在13日晚間7點50分許抵達北京，這次是繼2025年10月川習在釜山會晤後，美中元首的再次面對面，也是美國總統自2017年11月以來，時隔近8年半首度踏上中國大陸土地，他登機前曾表示，習近平是他的「朋友」，更語帶玄機地預告，這趟旅程將會有「許多好事即將發生」。

▲▼美國總統川普訪問中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普（Donald Trump）從空軍一號中走出。（圖／達志影像／美聯社／下同）

根據白宮公布的陪同名單，川普此次訪中陣容堅強，成員包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等重量級官員。除了政府官員外，還有17位美國重量級商界代表隨行，產業橫跨科技、金融、航空及農業等核心領域。

這次訪華是川普繼2017年首個任期訪問中國後，再度以美國總統身份踏上中國領土，也是美中元首近年來難得的實體會晤，他預計將在14日上午會晤中國國家主席習近平。

針對外界關注的會談焦點，川普出發前曾證實，將與習近平深入討論伊朗戰爭議題，而台灣相關議題也將在會談中被提及，他計畫直接與習近平討論「美國對台軍售」等敏感議題。

▲▼美國總統川普訪問中國。（圖／達志影像／美聯社）

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