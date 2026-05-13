官員揭台灣最大隱憂　北京恐以「立院刪預算」說服川普削減軍售

▲ 川普此前預告會和習近平討論對台軍售問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普預計13日晚間抵達北京，展開為期兩天的川習峰會，台灣議題料將是雙方交鋒的核心焦點之一。《路透》報導，台灣國安高層透露，台北目前最大隱憂在於北京可能利用台灣立法院削減國防預算一事，作為向川普施壓的談判籌碼，遊說美方縮減對台軍事支持。

報導提到，台灣在野黨國民黨主導的立法院上周僅通過總統賴清德所提400億美元國防特別預算的2/3，約合新台幣7800億元，包含無人機在內的多項自主研發計畫皆被刪除。

美方對預算被刪「失望」 國安官員示警北京藉機施壓

一名美國高層官員對此表示「失望」，認為台灣通過的預算規模低於因應威脅所需的水準。台灣國安官員則警告，北京恐怕以「台灣立法院反對採購武器」為由，要求川普尊重台灣民意、進而削減軍援。

川普政府去年12月已批准金額達110億美元的史上規模最大對台軍售案，據《路透》3月報導，第二波約140億美元的軍售案原訂川普訪中後核定，但目前進度因內部預算等因素受到各界高度矚目。

面對北京施壓，賴清德12日在哥本哈根民主高峰上強調，台灣是主權獨立國家，是民主燈塔，絕不向壓力屈服。對此，中國國台辦發言人張晗13日重申，台灣是「從未、也永遠不會成為一個國家」的中國領土，強調台灣是中國核心利益的核心，堅決反對」美方任何形式的對台軍售，並要求華府履行歷屆美國政府所做出的承諾。