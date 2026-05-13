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印度啟動史上最大勞改！29部勞動法整併成四大法典　女性可上大夜班、零工首納社保

▲印度啟動史上最大勞改！29部勞動法整併成四大法典　女性可上大夜班、零工首納社保。（圖／翻攝印度政府官網）

▲印度啟動史上最大勞改，29部勞動法整併成四大法典。（圖／翻攝印度政府官網）

記者陳弘修／綜合報導

印度自2025年11月21日起正式實施四大《勞動法典》（Labour Codes），一次整併現行29部勞動法，被視為印度數十年來規模最大、影響最深遠的勞動制度改革。新制度除大幅簡化企業法遵流程外，也首次將零工經濟與平台工作者納入正式社會保障體系，並開放女性在符合安全規範前提下從事大夜班、地下礦坑及重型機械等工作。

印度政府表示，四大法典包括《2019年工資法典》（Code on Wages, 2019）、《2020年勞資關係法典》（Industrial Relations Code, 2020）、《2020年社會保障法典》（Code on Social Security, 2020）以及《2020年職業安全、健康與工作條件法典》（Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020），改革目標在於建立符合現代產業需求的勞動制度，推動「自立印度」（Aatmanirbhar Bharat）政策願景。

印度官方也指出，現行勞動法規長期存在法條繁雜、多頭管理及執法困難等問題，加上多數法律制定於印度獨立前時期，已難以因應數位經濟、平台經濟與新型態工作模式，因此決定全面推動制度重整。

此次改革最大亮點之一是首次正式定義「零工工作（Gig Work）」與「平台工作（Platform Work）」。未來平台業者須提撥年營業額1%至2%作為勞工福利基金，但上限不得超過支付給零工與平台工作者報酬總額的5%。此外，政府也將透過與 Aadhaar 數位身分系統連結的通用帳號（Universal Account Number），讓勞工福利可跨州攜帶，不受人口流動影響。

其中，固定期限員工（Fixed-Term Employees, FTE）也成為此次改革重點。新制規定，固定期限員工將享有與正式員工相同的休假、醫療及社會保險福利，且工作滿1年即可取得資遣費資格，較現行需服務5年的規定大幅放寬。官方認為，此舉有助提高企業直接聘僱意願，降低過度依賴派遣與外包人力問題。

在女性勞動權益方面，新法明文禁止性別歧視，並要求落實同工同酬。女性未來可在本人同意及具備必要安全措施前提下，從事大夜班、地下採礦與重型機械等工作。申訴處理委員會也必須納入女性代表，以提升職場性別平權。

此外，新制度也要求所有勞工必須取得正式聘僱文件，確保就業紀錄與社會保障權益。薪資發放方面，IT與ITES產業雇主必須於每月7日前發薪，並建立更快速的性騷擾、歧視及薪資爭議處理機制。

除了整體制度改革外，新版勞動法典也針對不同產業與勞工族群提出專屬保障措施。中小微企業（MSME）勞工將全面納入社會保障體系，並享有最低工資、加班雙倍薪資、有薪假與標準工時等保障，同時企業也可透過簡化法遵程序降低營運成本。

紡織業移工則可享有跨區公共糧食配給（PDS）福利、同工同酬與跨州福利攜帶權利；出口產業勞工新增年假、禁止任意扣薪及女性夜班工作保障，被視為有助提升女性勞參率與出口產業競爭力。

IT與科技服務產業方面，新法要求企業必須於每月7日前發放薪資，並強化對性騷擾、歧視及薪資爭議的處理機制。女性員工也可在安全條件下從事大夜班工作，被視為有助提升印度科技與外包產業的國際競爭力。

在高風險產業部分，包括礦工、港口工人、危險化學工業與種植園工人，都將獲得更完整的職業安全保障。新法要求企業提供免費年度健康檢查、防護設備、安全訓練及醫療設施，並規定員工超過500人的企業必須成立安全委員會。

至於影音與數位媒體工作者，也首次被正式納入保障範圍，包括電子媒體記者、配音員與特技演員等，都必須獲得正式聘僱文件、明確薪資與社會保障權益。加班工作則須取得本人同意，且必須支付雙倍薪資。

值得注意的是，印度此次改革也同步推動企業法遵簡化，包括建立「單一登記、單一執照、單一申報」制度，取代過去重複且繁瑣的申報流程。同時導入「檢查員兼輔導員」（Inspector-cum-Facilitator）制度，將執法方向由過往偏向裁罰，轉為協助企業合規。

由於近期台灣社會針對印度移工來台議題曾出現部分爭議與質疑聲浪，此次印度全面推動勞動制度現代化，也再度凸顯印度正逐步建立更完整、制度化且與國際接軌的勞工保障體系。

外界普遍認為，印度此次勞動法大改革，不只是勞工福利制度重整，更是為了吸引全球供應鏈轉移、提升製造業競爭力，以及推動數位經濟與平台經濟發展的重要戰略布局，而相關改革也有助提升印度勞動市場透明度、正式聘僱比例與跨國勞動管理能力。

印度政府表示，未來仍將持續與企業、工會及社會各界進行協商，制定相關配套規則與執行細節。在正式全面過渡前，現行勞動法及相關規範仍將持續有效。

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