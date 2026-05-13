資生堂大動作重整供應鏈！新竹工廠2027年關閉　年省10億日圓成本

▲日本知名美妝品牌「資生堂」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

日本美妝大廠資生堂宣布調整全球生產布局，確定關閉位於新竹縣湖口的工廠，預計2027年第一季停止生產、下半年正式關廠，原有保養品產線將移回日本。資生堂表示，此舉是配合「演進全球營運」策略，藉此提升產能利用率與成本效率，預估每年可改善約10億日圓收益。

資生堂昨（12）日公布2026年第一季合併財報，指出今年1月至3月期間，雖然整體營收僅小幅成長，但受惠於成本改革與營運效率提升，核心營業利益與各項獲利指標均較去年同期明顯改善。公司也維持全年財測不變，預估2026年全年淨銷售額將達9900億日圓、年增2.1%，核心營業利益則預估達690億日圓，年增55%。

除了財報表現外，外界更關注資生堂宣布的全球供應鏈重整策略。公司聲明指出，資生堂將關閉持股51%的台灣資生堂新竹工廠，並把相關產線移轉至日本國內工廠，包括栃木縣的那須工廠（Nasu Factory）等生產基地。

資生堂表示，這項決策是依據2025年11月公布的「2030中期戰略」，其中核心方向之一就是「演進全球營運」，透過重整全球生產與物流據點，進一步強化品牌價值與永續成長能力。

據悉，資生堂新竹廠位於新竹縣湖口鄉光復北路、座落於新竹工業區內，主要負責生產供應台灣及亞太市場的保養品等產品。未來停產後，台灣資生堂的角色將轉型為聚焦在地市場的營運模式，把管理資源集中在配銷與銷售業務，以提升市場反應速度與營運靈活度。

不過，關閉工廠也將產生一次性費用。資生堂預估，相關成本總計約35億日圓，其中約20億日圓將列入2026會計年度，其餘約15億日圓則預計於2027年度認列。