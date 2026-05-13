川普關稅「1.1兆元退款」入帳　進口商驚：比預期還快

▲美國最高法院日前裁定，川普動用《國際緊急經濟權力法》加徵關稅的政策違法。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院日前裁定，川普政府過去動用《國際緊急經濟權力法》加徵關稅的政策「違法」。根據最新曝光的法院文件顯示，政府已著手向進口商發放超過355億美元（約台幣1.1兆元）的退款，且部分款項已在上週「提前撥款」，讓不少企業驚喜領到錢。

史上最大規模退款潮 800萬筆報單包含利息

根據《彭博社》報導，美國海關及邊境保衛局（CBP）貿易計畫執行主任羅德（Brandon Lord）指出，這波退稅規模極其龐大，目前已核准發放的355億美元，將透過全新的線上平台「報單合併管理與處理系統」（CAPE）進行。

羅德強調，這筆款項不僅是退還關稅，還會包含這段期間800多萬筆進口報單所產生的利息。

截至5月11日的統計，這套專為處理1660億美元（約台幣5.3兆元）撤銷關稅而設計的系統，已經驗證了近8.7萬份申報單，正式為財政部撥款鋪平道路。

最高法院6：3裁定 川普「非法動用」權力

這起震驚貿易界的退款風波，源於美國最高法院在2月20日的一項裁決。當時法院以6比3的票數，認定川普（Donald Trump）總統當年引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對進口商品加徵關稅的行為並不合法。

雖然最高法院當時並未針對「退款細節」給出明確指示，而是交由下級法院處理，但隨即引發了進口商的「退稅搶領潮」。目前已有超過830萬筆核准的報單完成重新處理，並將原本課徵的IEEPA關稅悉數剔除。

進度超前 進口商上週已提前入帳

儘管退稅作業正如火如荼進行，但仍有部分小插曲。法院文件提到，目前約有1880筆合併退款尚未送交財政部，主因是相關進口商「還沒提供銀行帳戶資訊」，導致撥款卡關。

美國國際貿易法院法官伊頓（Richard Eaton）日前已發布命令，要求CBP在5月26日前再次提交最新的進度報告。不過對許多企業而言，最好的消息莫過於「錢領得比想像中快」，首批退款款項已在上週陸續入帳，比官方原先預期的時程更早。

目前CBP仍有超過三分之一的爭議報單尚待處理，由於剩餘案件涉及情況較為複雜，官方尚未公布下一階段的退款確切時間表。