拜登、小布希都踩雷！　美前官員揭對台「戰略模糊」措辭超敏感

▲ 川習會將在北京登場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普飛往中國之際，美媒回顧歷任政府在台灣議題上的措辭翻車紀錄，從拜登4度脫口將出兵保台後白宮緊急滅火，到川普第一任期白宮誤將習近平稱為「中華民國總統」，近50年來美國對台「戰略模糊」政策令無數官員如履薄冰，稍有不慎便可能掀起外交風波。

美「戰略模糊」核心：你我都摸不透

《美聯社》指出，美國長期奉行「一中政策」，在形式上知悉北京對台主張，同時維持與台灣的非官方關係，並保留協助台灣自我防衛的空間。這套政策刻意保留模糊空間，核心精神在於讓北京與台北都無法確定美國出手的力道與時機，正如1995年時任美國助理國防部長奈伊（Joseph Nye）面對中國官員詢問的回答，「我們不知道，你們也不知道。」

拜登4度踩線 白宮屢次滅火

拜登任內失言頻頻，曾四度公開暗示美國將軍事介入台海衝突。2021年接受ABC訪問時，他將台灣防衛與北約集體防禦義務相提並論；同年10月在CNN論壇再度表態願意軍事保台；2022年5月於東京記者會直接回答會出兵；同年9月CBS專訪又再度踩線，結局都是白宮或五角大廈出面澄清，「對台政策並未改變。」

▲ 拜登任內曾脫口稱將出兵保台。（圖／路透）

川普第一任期同樣發生2起案例，2016年當選後，川普接聽時任總統蔡英文的賀電，成為1979年台美斷交以來首位與台灣領導人通話的美國總統當選人，引發北京強烈不滿；隔年川習在德國會晤後，白宮逐字稿一度將習近平頭銜誤植為「中華民國總統」，事後悄悄修正。

柯林頓到小布希 歷任政府皆有前車之鑑

在此之前，柯林頓1998年訪問上海時提出三不政策，隔年卻又暗示不排除軍事介入；小布希2001年受訪時明確表示軍事選項「當然存在」，事後又澄清立場；2006年胡錦濤訪美期間，白宮播報員甚至誤播中華民國國歌。

前官員：一中是陷阱 看稿才保險

曾任前國務卿蓬佩奧中國政策顧問的余茂春（Miles Yu）認為，「一中原則」根本是北京精心設下的概念陷阱，導致美國官員在表述上頻頻受困。他也直言，中國高層從未真正相信美國保台決心存在模糊空間。

曾任拜登政府白宮發言人的柯比（John Kirby）坦言，他也曾因未照稿發言而引發小風波，「幾乎所有在白宮、國務院或五角大廈發言過的人都會告訴你：談及台灣時你一定要低頭看稿，不能即興發揮。」

前柯林頓政府白宮發言人麥卡瑞（Mike McCurry）也強調，涉及台灣的措辭歷經多年精密設計，不應隨意更改，「因為有太多人在關注。」