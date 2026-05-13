美國智庫親日派專家：川普「絕對不會」在台灣問題向習近平讓步

▲美國智庫哈德遜研究所日本事務主任溫斯坦（左1）曾於4月15在首相官邸，獲得日本首相高市早苗接見。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普將於明（14）日在北京與中國國家主席習近平進行會談，外界擔憂川普會在台灣問題讓步。不過，美國智庫哈德遜研究所日本事務主任溫斯坦直言，他完全不擔心川普會在對台政策上向習近平退讓，因為川普非常清楚，一旦台灣問題失守，美國在全球的主導地位與其總統權威都將遭受重創。

溫斯坦（Kenneth R. Weinstein）曾在川普第一任期被提名為駐日本大使，被外界視為「知日派」。他近日接受日媒《朝日新聞》問答專訪時，表示對於外界質疑川普是否真正重視防衛台灣，認為這種說法「毫無根據」，因為川普雖然常憑直覺做事，但其政治風格與經濟談判皆深受紐約房地產影響，非常在意自己是否仍是「最強者」（top dog）。

川普絕對不會希望讓習近平成為國際舞台上的「勝利者」。

溫斯坦認為，川普在此次美中峰會上，勢必會極為謹慎處理台灣議題，「不可能向中國做出讓步」。因為川普知道，一旦台灣問題處理失當，不僅會削弱美國全球領導地位，也會傷害他個人的政治威信。

▲專家認為，川普不可能在台灣議題上向中國讓步。（圖／路透）

針對近期美中關係變化，溫斯坦則表示，川普政府過去曾試圖透過高關稅手段修正對中貿易關係，但中國以稀土出口限制反制，讓美國汽車與製造業面臨嚴重衝擊，因此川普開始轉向「間接戰略」。

所謂「間接戰略」，就是先從中國的重要盟友下手。溫斯坦指出，川普施壓委內瑞拉，原因在於委內瑞拉是中國「一帶一路」的重要據點，同時長期向中國提供廉價石油；此外，川普也決定對中國在中東最重要的夥伴伊朗採取軍事行動。他強調，川普其實一直都在以自己的方式推動對中「戰略競爭」。

至於美國將大量軍事資源投入中東，是否削弱對印太地區的嚇阻力，溫斯坦坦言，短期來看，美軍確實將多個航艦打擊群與先進武器部署至中東，外界可能因此認為美方在台海與南海的應對能力下降。

不過，他認為習近平目前並不具備對台採取軍事行動的條件。原因在於，中國內部近年持續整肅高層，包括中共政治局與中央軍委都出現大規模清洗，顯示北京正面臨嚴峻問題，「短時間內不會對台動武」。