盧比歐「馬杜洛穿搭」現身空軍一號！　Nike運動服照掀熱議

▲ 盧比歐穿搭令人想起馬杜洛裝。（圖／翻攝自X、Truth Social）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨總統川普搭乘空軍一號出訪中國，在機上穿著一身Nike灰色運動服的休閒造型曝光，一改平日西裝革履的形象，且因激似委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕時的穿著，在社群媒體上引發熱烈討論。

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! ???? pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

綜合《福斯新聞》等美媒，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）將這張照片上傳至X平台，可見盧比歐在總統專機上身穿一套Nike Tech灰色運動服，與平時出訪的正式穿著大相逕庭，

照片曝光後令許多網友聯想到近期竄紅的「委內瑞拉Nike Tech」迷因，也就是川普今年稍早PO出馬杜洛被美軍夜襲逮捕時，身穿同款運動服的照片，當時這種極簡運動風意外成為政治迷因。

網友紛紛在X上寫道，「化身盧比歐的馬杜洛」、「等等，我是不是錯過了盧比歐的新副業？運動服模特兒？」還有人直接將這套造型稱為「馬杜洛穿搭」。

盧比歐此前已多次意外成為網路話題人物，白宮官員本月稍早分享他在家族婚禮上擔任DJ、戴著耳機站在混音台後方的影片，同樣引發廣大討論。因此也有網友合成他站在混音器前的照片打趣道，「盧比歐是這趟飛行的DJ嗎？」