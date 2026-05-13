川普預告川習會談「對台軍售」　亞洲盟友不安！恐賦北京否決權

▲ 川習去年在南韓釜山會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普日前拋出震撼彈，宣稱將在本周北京峰會上與中國國家主席習近平討論美國對台軍售問題，此言一出隨即在台灣及印太地區盟國間掀起巨大波瀾，引發各方憂慮。

英國《金融時報》報導，川普在啟程赴北京前透露，「習近平主席希望我們不要這樣做，我會就此和他談談」，若成真將打破美國數十年來不曾就對台軍售事宜知會北京的慣例，被視為敏感外交訊號。

北京恐獲否決權 盟友憂被出賣

拜登政府國家安全會議前東亞資深主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）警告，整個印太地區的盟友都深感擔憂，川普可能屈服於習近平要求，推遲對台軍售，「這不僅形同賦予北京對台灣關鍵安全援助的否決權，更暗示只要代價合適，任何夥伴的命運都可能被出賣。」

美方剛於5個月前公布創紀錄的111億美元對台軍售案，另一筆規模至少達140億美元的軍售案也在籌備中，外界憂慮習近平將在峰會上直接要求川普延後或縮減下一輪軍售。布魯金斯研究所中國問題專家金沛雅（Patricia Kim）指出，北京已公開對上一輪軍售案表達強烈不滿，預料習近平不會放過這次施壓機會。

議員要求安全保證 美防長罕見拒絕承諾

共和黨籍參議員麥康諾（Mitch McConnell）本周要求國防部長赫格塞斯明確保證，台灣、日本及菲律賓的安全不會成為峰會談判籌碼，但赫格塞斯拒絕給出這項通常屬於例行性的承諾。

前美國外交官貝莎蘭（Sarah Beran）分析，若北京認為已取得川普同意將對台軍售擱置一段時間，其戰略意涵相當深遠。她也提醒，習近平可能會警告川普，新一輪創紀錄軍售案將是中國的紅線，不利於雙邊領導人層級往來。

川習會議程曝 科技巨頭隨行出席

此次川習會為期2天，議程涵蓋伊朗、貿易及投資等多項重大議題，輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克等逾10名美國企業領袖也隨行出席。但分析人士普遍認為，外界對峰會成果的預期並不樂觀。