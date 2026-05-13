川習會倒數！日本急攔川普「別向中國靠攏」　貝森特訪日關鍵曝

▲美國財政部長貝森特12日前往首相官邸，與日本首相高市早苗進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先後出訪日本、南韓，並在美國總統川普、中國國家主席習近平明（14）日會晤前，密集與日本高層接觸。日媒分析，日本政府透過與貝森特溝通向美方釋出政治訊號，避免川普對中國主張過度傾斜，同時鞏固日美在台灣與供應鏈議題保持一致立場。

根據日媒《讀賣新聞》，日本首相高市早苗昨（12）日在首相官邸接見貝森特時，強調面對中國的經濟威脅，日美兩國在供應鏈合作上的重要性。貝森特會後表示，雙方亦談及川普訪中議題，強調日美關係堅若磐石。同時，日本財務大臣片山皋月、外務大臣茂木敏充也分別與貝森特會晤。

報導指出，貝森特作為美中貿易談判的核心人物，此行在前往中國進行最終協商前先訪日本，被視為具有戰略意涵。由於貝森特具有華爾街背景、且熟悉日本金融市場，日本政府相關人士認為，「透過他傳達的訊息，幾乎可以直接影響川普決策。」

外界關注14日川習會可能牽動美方對台政策走向。日本擔憂，若美方在經貿或台灣議題上對中國讓步，將影響日美同盟的協調空間，甚至導致中國在區域戰略上取得優勢。

因此，日本意圖在美中高層互動前先行「對齊認知」，確保雙方不會在關鍵議題上出現落差。日本外務省相關人士指出，核心目標是讓北京理解「日美同盟不會分裂」，降低中國操作日美分化的空間。

此外，日本也預計在川習會結束後，要求美方即時分享會談內容，以便調整後續對中外交策略，維持在印太安全架構政策的一致性。