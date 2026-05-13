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黃仁勳「未收邀」臨時加入？　川普怒斥假新聞：他就在空軍一號上

▲▼川普與黃仁勳4月在「美國製造，投資美國」活動上握手。（圖／路透）

▲ 美媒報導稱川普親自致電邀請黃仁勳。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在最後一刻加入美國總統川普訪中代表團，於空軍一號途經阿拉斯加安克拉治加油時登機，身著招牌黑色皮衣、背著黑色後背包現身停機坪。美媒披露川普是經由報導得知黃仁勳未受邀參加後親自致電邀請，但川普稍早發文反駁。

CNBC報導，由於媒體先前報導黃仁勳未獲邀出席本次峰會，川普看到相關報導後致電邀請，黃仁勳隨即飛往阿拉斯加與代表團會合。

川普發文怒嗆CNBC假新聞

對此，川普在自家社群平台Truth Social發文強調，「CNBC錯誤報導稱偉大的黃仁勳未受邀參加這場全球最頂尖商業領袖將前往中國的非凡聚會，事實上，黃仁勳目前就在空軍一號上，除非我要求他離開，這幾乎不可能，否則CNBC的報導就是錯的，或者在政治圈常這麼說 ，那是假新聞！」

川普也在文中點名其他同行的商業領袖，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、高盛執行長所羅門（David Solomon）、花旗執行長弗雷澤（Jane Fraser）、奇異航太執行長卡普（Larry Culp）、波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）等，稱能和他們一同前往偉大的中國是種榮幸，還放話將要求中國國家主席習近平開放中國，讓這些傑出人才大展身手，協助中國更上一層樓。

輝達與白宮雙雙證實　黃仁勳應邀隨行

輝達則聲明表示，「黃仁勳是應川普總統邀請出席此次峰會，以支持美國及政府目標」。白宮發言人則回應，由於黃仁勳行程有所調整，「剛好時機湊上，便促成了這次隨行」。

黃仁勳加入備受矚目，原因之一在於輝達晶片長期受美國出口管制限制，難以直接銷往中國。前美國商務部長葛提瑞斯（Carlos Gutierrez）表示，目前距離達成出口管制協議仍有相當距離，但黃仁勳加入代表團已是正面訊號。川普預計今日抵達北京，並於14日正式會晤習近平。

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