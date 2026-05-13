川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普12日從白宮啟程，前往北京參加備受矚目的美中峰會。他在出發前向媒體表示，此次會談的首要任務將聚焦於貿易討論，並淡化了雙方對於伊朗戰爭的關注程度。

專注貿易議題 直言「伊朗已在掌控中」

根據《彭博》報導，川普（Donald Trump）在前往北京前表示，「我們將與習主席討論很多事情，但我會說，貿易比任何事情都重要。」儘管外界高度關注伊朗局勢，但川普對此抱持冷處理態度。

「老實說，我不認為伊朗會是討論的重點之一，因為我們已經把伊朗掌控得很好，」川普補充說，「我們要嘛達成協議，要嘛他們遲早會以某種方式被徹底擊潰。」

敲定商業協議 盼延續「貿易休兵」

川普此次會晤中國國家主席習近平，展現出極力爭取商業交易的決心，並希望敲定新貿易委員會的細節，以管理全球前兩大經濟體之間的關係。即便伊朗戰爭的陰影籠罩峰會，外界仍預計雙方將討論延長去年秋天達成的貿易休兵協定。

能源危機延燒 大讚與習關係「棒極了」

目前伊朗戰爭已引發全球能源危機，世界燃料儲備持續枯竭。由於美國封鎖伊朗港口，加上德黑蘭當局限制國際交通，導致關鍵的荷莫茲海峽實質上仍處於封閉狀態。

身為伊朗石油主要買家的中國，此前已多次呼籲應盡速重新開放該海峽。

儘管川普面臨結束戰爭的壓力，且先前曾稱會針對北京對待伊朗的態度向習施壓，但他在12日仍大讚雙方情誼，「我與習主席的關係非常棒，我們一直相處得很好，與中國的合作也進行得非常順利，我們非常期待這次會面。」