快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）最新傳出將隨同美國總統川普（Donald Trump）訪問中國。根據最新消息，黃仁勳在行程最後一刻確定加入代表團，並被目擊在空軍一號（Air Force One）中途停靠阿拉斯加時登機隨行。

Hi from the Alaska refuel. Navida CEO Jensen Huang boarding Air Force One here to join President Trump on China trip. Elon Musk is also on the plane pic.twitter.com/KKp9TaJTS8 — Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 13, 2026

根據《彭博》報導，川普正前往中國進行正式訪問，隨行成員包含多位美國重量級企業領袖。原本黃仁勳並未出現在最初的清單上，但在空軍一號停靠阿拉斯加進行過境停留時，外界目擊黃仁勳正式登機，確認他在最後一刻加入了這次的出訪行程。

據了解，川普此次訪中團陣容豪華，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在內的多位高階商界領袖都在隨行之列。然而，直到12日晚間為止，黃仁勳原本都不在名單中，此次突發性的加入引起各界高度關注。

白宮發言人史蒂芬（Steven Cheung）對此表示，黃仁勳之所以會突然加入，是因為他的行程有所變動，並解釋這項安排「剛好時間湊得上，就促成了這次隨行」。