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快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

▲▼2026年5月4日，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）出席洛杉磯「米爾肯研究所全球會議」（Milken Institute Global Conference）。（圖／路透）

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）最新傳出將隨同美國總統川普（Donald Trump）訪問中國。根據最新消息，黃仁勳在行程最後一刻確定加入代表團，並被目擊在空軍一號（Air Force One）中途停靠阿拉斯加時登機隨行。

根據《彭博》報導，川普正前往中國進行正式訪問，隨行成員包含多位美國重量級企業領袖。原本黃仁勳並未出現在最初的清單上，但在空軍一號停靠阿拉斯加進行過境停留時，外界目擊黃仁勳正式登機，確認他在最後一刻加入了這次的出訪行程。

據了解，川普此次訪中團陣容豪華，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在內的多位高階商界領袖都在隨行之列。然而，直到12日晚間為止，黃仁勳原本都不在名單中，此次突發性的加入引起各界高度關注。

白宮發言人史蒂芬（Steven Cheung）對此表示，黃仁勳之所以會突然加入，是因為他的行程有所變動，並解釋這項安排「剛好時間湊得上，就促成了這次隨行」。

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