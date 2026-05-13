散貨船遭人為攻擊爆炸　韓防長安圭伯曝「分階段護航」荷莫茲海峽

▲南韓國防部長安圭伯與南韓駐美大使康京和（前外交部長）出席與美國國防部長赫格塞斯的會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國防部長安圭伯飛抵華府與美國國防部長赫格塞斯進行會談後，於當地時間12日表示，針對HMM貨輪「樹木號」在荷莫茲海峽爆炸起火事件，已向美方表達立場，南韓研擬將分階段參與海峽安全護航行動，同時重申以調查結果為基礎再決定後續應對立場。

根據《韓聯社》，安圭伯在南韓駐美大使館舉行記者懇談會時指出，他與赫格塞斯進行會談時，已就荷莫茲海峽航運安全與相關事件交換意見。他表示，韓方已向美方傳達立場，「作為負責任的國際社會成員，將研擬參與荷莫茲海峽護航行動，但會以分階段方式審慎進行」，強調相關方案仍在研議中。

據悉，安圭伯先前曾在國會進一步說明，所謂「階段性貢獻」可能涵蓋四個層級，包括公開表態支持、派遣人員、情報共享，以及必要時提供軍事資產支援。不過他強調，相關規劃仍需依據國際法與國內程序審慎評估。

針對美方是否向南韓提出具體軍事部署要求，安圭伯透露，此次會談並非美方直接要求韓軍介入，而是韓方先行說明政策立場，雙方在溝通上也未出現明顯施壓情況。

他同時提到，外界關注的「樹木號」事件，南韓政府目前已展開聯合調查，並初步研判事故原因涉及外部攻擊。安圭伯表示，已向美方說明韓軍參與調查的技術分析與支援角色。

美國總統川普、赫格塞斯先前多次呼籲盟國強化在荷莫茲海峽的安全角色，甚至公開點名南韓，要求加入與美國肩並肩的行動。不過，南韓政府目前仍採取審慎路線，並未承諾立即以軍事手段介入。