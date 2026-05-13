貝森特、何立峰現身南韓「機場密談」　先後抵青瓦台獲李在明接見

▲美國財政部長貝森特、中國國務院副總理何立峰，前往仁川國際機場貴賓室進行閉門談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普稍早搭乘專機空軍一號，預計今（13）日晚間抵達北京。在此之際，美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰，先後前往青瓦台獲得南韓總統李在明接見，隨後兩人前往仁川國際機場貴賓室，針對美中貿易展開閉門談判，協調關稅、投資與雙邊經貿摩擦等核心議題。

根據《韓聯社》，美國財政部長貝森特在結束日本訪問行程後，13日上午抵達仁川國際機場，並於上午9時10分入境，隨即以深色西裝、未接受媒體提問的形式，透過貴賓室專用動線離開機場，搭車前往青瓦台，獲得李在明接見。

報導預測，李在明可能向貝森特重申南韓對於美國的投資意願，包括依約履行「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）等項川普提出的承諾；同時，李在明可能也向貝森特請求，期盼美方能夠協助南韓興建核動力潛艇一事順利進行。

▲南韓總統李在明13日在青瓦台接見美國財政部長貝森特。（圖／達志影像／美聯社）

同日稍早，中國國務院副總理何立峰也抵達南韓。李在明可能向何立峰提到，重申中國為南韓的核心戰略合作夥伴，強調互惠合作的重要性，並呼籲中方能夠擴大韓中兩國之間的文化交流。

據悉，李在明先於上午9時30分接見何立峰，隨後於10時30分接見貝森特，顯示南韓在美中雙方前置協商上扮演「雙邊接觸平台」角色。

▲南韓總統李在明13日在青瓦台接見中國國務院副總理何立峰。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，貝森特與何立峰兩人於中午12時30分在仁川國際機場貴賓室會面，立即展開非對外公開的貿易談判。報導提到，兩人此次會晤主要任務是為了隔日在北京舉行的川習會進行議程的「最後校準」，包括關稅政策調整、投資承諾以及既有貿易爭端的降溫方案，都被視為討論重點。

另外，美中雙方選擇在南韓進行事前協商，引發外界解讀。南韓青瓦談台對此表示，此舉顯示美中雙方對南韓李在明政府「實用外交」路線具有高度信任與支持，肯定其在區域溝通中的調節功能。