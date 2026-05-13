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川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普正飛往北京，準備與習近平舉行峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普正飛往北京，將與中國國家主席習近平展開峰會，但這場備受矚目的川習會早在登場前便已大幅降低外界期待。《紐約時報》分析指出，伊朗戰事陰影之下，原先寄望峰會能化解美中深層矛盾的聲音如今幾乎沉寂。

押注伊朗落空　川普抱憾赴京

川普原本打算帶著壓倒性外交戰果赴京，他將此行推遲6周，就是押注自己能在這段時間內迫使伊朗就範，包括交出核武庫存、放棄核武野心、重開荷莫茲海峽，藉此向習近平展示美國霸權地位絲毫未衰。但現實是伊朗核武庫存仍深埋在去年6月美軍空襲造成的瓦礫之下，荷莫茲海峽依舊封閉，外界看不到任何重啟的具體方案。

中國逾30%石油與相當比例的天然氣都仰賴荷莫茲海峽輸入，這條航道中斷事關重大。但習近平對盟友伊朗既無力馳援，也未提出恢復能源運輸的對策，陷入兩難局面。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）2周前便公開批評，川普在「毫無令人信服的戰略」下貿然開戰，最終遭到弱國「羞辱」。

黃仁勳、馬斯克壓陣　商業大單政治意義大於實質

這場峰會排場依舊盛大，川普率領逾10名美國商界重量級人士同行，包括最後一刻加入的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）和即將卸任的蘋果執行長庫克（Tim Cook），還有花旗、貝萊德、黑石、波音、高盛等企業領袖。預料雙方將宣布數十億美元的大豆、飛機等採購訂單，但這類交易的政治意義遠大於實質突破。

主導談判的是財政部長貝森特，而非國務卿兼國家安全顧問盧比歐。前美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）指出，「自季辛吉以來，這是國務卿與國家安全顧問首次未主導對中關係」，似乎反映川普對中政策重心已向經貿大幅傾斜。

▲▼ 川習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川習去年在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）

核武、台灣等議題難解　峰會目標僅求穩定

核武管控議題上，中方已拒絕在北京核武庫達到美俄規模之前展開談判。目前美俄各部署約1550枚核彈頭，中國則約600枚，預計2030年增至1000枚、最終達1500枚。川普可能在會談中提及此議題，但預料不會獲得習近平正面回應。

網路安全與人工智慧方面，中美緊張未見緩解。中國已將網路攻擊觸角深入美國電網、水利與司法系統，AI技術快速演進更讓駭客能力呈指數級提升，AI武器化風險愈發迫切。目前兩國在AI領域僅有2024年拜習會達成的一項初步共識——禁止以AI控制核武，但就連這項議都歷時數月才敲定。

針對台灣議題，白宮排除任何重大政策轉向。北京雖積極遊說川普將美方立場從「不支持」台灣獨立改為「明確反對」，但至少在正式層面上，這種轉變不太可能發生。而台積電作為全球AI晶片製造核心，將繼續盤旋在談判桌上。

前美國貿易代表弗曼（Michael Froman）指出，中國的重商主義經濟模式、對台灣的企圖及對伊朗、俄羅斯等美國對手的支持等核心結構問題早已從川習會議程上消失，「這場峰會旨在維持穩定，而非解決懸而未決的問題。」

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