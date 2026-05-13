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俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

▲▼俄羅斯貨船「大熊座號」在西班牙外海爆炸沉沒。（圖／翻攝自維基百科）

▲俄羅斯貨船「大熊座號」在西班牙外海爆炸沉沒。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯貨船「大熊座號」（Ursa Major）2024年12月在西班牙外海神秘沉沒，近期因美媒調查再掀關注。報導指出，該船疑似載運兩座供潛艦使用的核反應爐，目的地可能是北韓（朝鮮）羅先港，卻在地中海接連爆炸沉沒，不僅牽動俄朝軍事合作，更疑似涉及西方勢力暗中阻止敏感核技術轉移，引發外界高度關注。

根據美媒《CNN》調查，這艘俄羅斯貨船隸屬與俄國國防體系有關的國防物流公司（Oboronlogistics），曾參與俄軍在敘利亞的軍事運輸任務。船隻2024年12月11日從聖彼得堡出發，表面上宣稱目的地是俄國遠東城市海參崴（Vladivostok），貨物則登記為大型人孔蓋、空貨櫃及大型起重機。

不過，西班牙政府事後向國會說明時透露，俄籍船長阿尼西莫夫（Igor Anisimov）坦承，所謂人孔蓋其實是兩座類似潛艦使用的「核反應爐組件」，但他無法確認是否裝有核燃料。西班牙調查人員進一步懷疑，這批設備真正目的地可能是北韓，並推測船上的大型起重機是為了協助卸載敏感貨物。

報導指出，北韓最高領導人金正恩2024年10月派兵協助俄軍投入庫斯克州戰事後，俄朝軍事合作迅速升溫。北韓更在2025年底公開首艘核動力潛艦照片，因此外界懷疑俄方可能以核技術作為回報。

事件最離奇之處，在於船隻沉沒過程。調查顯示，大熊座號2024年12月22日行經西班牙外海時突然減速，但船員當時否認遇險。約24小時後，船身右舷靠近機艙位置接連發生3次爆炸，造成2名機械師死亡失蹤，整艘船隨即失去動力。

西班牙救援船抵達後，俄軍兩棲艦伊凡格倫號（Ivan Gren）卻要求其他船隻遠離現場，甚至要求立即交還獲救俄籍船員。更詭異的是，當晚9時50分，現場出現紅色信號彈後，又偵測到4次爆炸震波，數小時後貨船正式沉沒。

《CNN》引述西班牙調查內容指出，船體曾出現約50公分見方破洞，調查人員懷疑可能遭超空泡魚雷（supercavitating torpedo）攻擊。這種高速魚雷能利用氣泡降低水阻，高速貫穿船體，部分型號甚至不需爆炸物即可造成破壞。目前僅美國、俄羅斯、部分北約國家及伊朗被認為擁有相關技術。

但也有軍事專家認為，更可能是吸附式水雷造成破壞。包括美國國防部、多國情報官員與英國軍方都未正面回應此事，但不少官員私下坦言整起事件非常不尋常。

此外，美軍兩度派出專門偵測核污染的「核嗅探機」WC135-R飛越沉船海域，也讓外界更加懷疑船上貨物與核技術有關。不過，西班牙政府目前未公布任何輻射外洩跡象。

由於沉船殘骸位於地中海約2500公尺深海區域，西班牙政府表示，現階段難以打撈黑盒子與相關證據。這起涉及俄朝軍事合作、核技術轉移與疑似秘密攻擊的沉船事件，至今仍充滿未解謎團。

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